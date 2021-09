In Romania puoi prendere il bus gratis e rimetterti in forma

editato in: da

E chi lo avrebbe mai detto che un viaggio in Romania si potesse trasformare in una vacanza di benessere! E invece, grazie a un’iniziativa promossa dal sindaco di Cluj Napoca, non solo qui si può tornare in forma e dimagrire, ma si può anche viaggiare gratis all’interno del territorio urbano.

Bastano solo 20 squat, da eseguire in due minuti, per ottenere un biglietto gratuito per viaggiare a bordo del bus cittadino o su qualsiasi altro mezzo di trasporto pubblico della città. L’obiettivo di questa iniziativa è presto detto: combattere l’obesità e sensibilizzare le persone affinché queste adottino uno stile di vita improntato sul benessere e su una corretta alimentazione.

L’iniziativa, promossa a Cluj Napoca, capoluogo della Transilvania e città dal grande fermento culturale, ha riscosso tantissimo successo in pochissime settimane: sono già stati erogati più di 1500 biglietti salutari a fronte di oltre tremila piegamenti.

A promuovere il progetto ideato da SportsFestival è stato proprio il primo cittadino della città, il sindaco Emile Boc, che a fine agosto è sceso in strada per allenarsi. Dopo 20 squat ha ottenuto il suo biglietto ed è salito sull’autobus per far conoscere l’iniziativa sul territorio urbano.

Il progetto del biletul de sanatati, che in romeno vuol dire biglietto salutare, è stato inaugurato a fine estate e continuerà per tutto l’anno. Nella stazione centrale di Cluj sono state installate le macchinette che erogano il biglietto, ma funzionano solo se gli esercizi sono svolti correttamente. Ognuna di queste, infatti, è dotata di una telecamera che tiene sotto controllo gli squat effettuati e il tempo di esecuzione.

Il biglietto salutare dura un’ora e mezzo dalla sua convalida ed equivale al ticket cittadino del costa di 50 centesimi. Grazie a questa iniziativa è possibile spostarsi da una parte all’altra della città per scoprire tutte le sue meraviglie. Cluj-Napoca, infatti, è riconosciuta ufficialmente come capitale della Transilvania, nonché una delle più importanti città di tutto il Paese.

La dinamica cittadina, che vanta una vivace scena notturna, è un centro universitario e medico di grande importanza. È inoltre caratterizzata da moltissimi luoghi di interesse storico e culturale che risalgono ai domini sassone e ungherese. Quale occasione migliore, se non questa, per scoprirla?