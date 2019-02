Il primo ristorante di Masterchef sarà a Dubai

editato in: da

Dubai è un luogo perfetto per gli amanti della buona cucina e dell’alta gastronomia: è una tra le città che ospita i ristoranti più buoni al mondo, ed è meta irrinunciabile per ogni foodie.

Proprio in questa città, perfetto melting-pot di culture e culla di innovazione (basta pensare alla nascita della più alta piscina a sfiora del mondo), nascerà ora il primo ristorante ispirato al programma TV di cucina che vanta più versioni in tutto il mondo: Masterchef. Il ristorante è pronto per aprire le porte ai clientio ad aprile, all’interno del nuovissimo “Millenium Plaza Marina“. Qui, i concorrenti e i campioni della serie provenienti da ogni angolo del mondo sveleranno agli ospiti i loro segreti in cucina, attraverso i piatti che li hanno resi celebri e le loro ricette del cuore. Il ristorante avrà una capienza di 180 persone e l’allestimento della cucina e la creazione del menù verrà diretta dalla Chef venezuelana Maria “Margarita” Vaamonde-Beggs.

L’esperienza di cucina sarà speciale e internazionale perché vanterà un mix di ricette dei partecipanti di tutti i 52 territori dove il programma è in onda. Masterchef è infatti il tv-show di cucina di maggior successo e il format più visto al mondo: viene trasmesso infatti in più di 200 Stati con oltre 250 milioni di spettatori.

L’interno e il design del ristorante saranno proprio ispirati al set del programma e i commensali potranno scegliere da un menu dinamico e in continua evoluzione con piatti originali concepiti e ispirati dai concorrenti e dai vincitori della serie, che saranno a turno ospiti del ristorante. Dall’Italia all’Australia passando per il Venezuela e per gli USA, ogni ricetta racconterà un posto. E, in una commistione di sapori, sarà possibile assaporare ogni edizione di Masterchef in un sol boccone.

L’azienda sviluppatrice, The First Group, ha siglato un accordo con Endemol Shine Group, società che produce e distribuisce Masterchef in tutto il mondo e l’obiettivo a lungo termine è quello di espandersi in altre città con lo stesso format.

La cena al ristorante di Masterchef sarà una vera e propria esperienza a 360° dove sarà possibile immergersi in un’atmosfera unica che, attraverso il mix di cibo e cultura internazionale, farà sentire gli ospiti cittadini del mondo per una sera.