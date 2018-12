Va in scena a Rimini il Capodanno più lungo del mondo

editato in: da

Dal 30 dicembre al 5 gennaio, ecco quanto dura il Capodanno a Rimini, ricco d’eventi e di fatto il più lungo al mondo.

Il Capodanno a Rimini non si limita alla sola notte che porta verso il nuovo anno. La voglia di far festa infatti si tramuta in serate e nottate da sogni a partire dal 30 dicembre, proseguendo fino al 5 gennaio. In questo modo la città si è arrogata il diritto di pubblicizzare il Capodanno più lungo al mondo.

Grande attesa per domenica 30 dicembre, quando a Rimini arriverà Daddy G (Grant Marshall), uno dei membri fondatori dei Massive Attack, che darà vita a uno dei suoi celebri dj set. Ovviamente la sua esibizione sarà caratterizzata soprattutto da remix della storica band, tra dubstep, musica elettronica e reggae, così da prepararsi al meglio per Capodanno, entrando nel giusto mood.

Due giorni di musica, con la grande festa attesa per il 31 dicembre, che rappresenta ovviamente l’evento principale dei tanti organizzati in città. Il grande protagonista del concerto di fine anno sarà Filippo Neviani, meglio noto come Nek, che porterà sul palco in piazzale Fellini i propri 25 anni di carriera, ricchi di successi. Chiunque volesse accorrere ad ascoltarlo non dovrà pagare alcun biglietto d’ingresso. Il concerto è infatti totalmente libero.

La festa però si espande per le strade, totalmente illuminate e caratterizzate da scenografie fantastiche e tanta musica. Uno degli ospiti più attesi è di certo Marco Rissa, membro della indie band Thegiornalisti che, come Daddy G, si proporrà in versione dj, lavorando alla console in piazza Malatesta, in un luogo splendido e storicamente rilevante, tra il teatro verdiano e il castello rinascimentale.

Gigantesca dance floor in Piazza Cavour invece, con il pubblico presente che potrà scatenarsi dalle 23.00, in compagnia di Anna Pettinelli, Fabrizio D’Alessio e Ricky Battini. Doppio evento musicale invece presso lo storico Complesso degli Agostiniani, che offrirà un mix davvero intrigante tra ritmi latini, rock ed elettronici. Arte e musica invece sono alla base della proposta del Museo della città, dove sarà possibile far festa circondati dagli affreschi del Trecento riminese. Note d’autore invece tra i mosaici esposti presso la Domus del chirurgo, straordinariamente aperta per il Capodanno più lungo al mondo.