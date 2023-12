L’Hogmanay: le tradizioni di un Capodanno indimenticabile

Fonte: iStock Photo Hogmanay, le tradizioni del Capodanno in Scozia

C’è chi celebra la fine e l’inizio di un anno a settembre e chi, invece, è più tradizionalista e fa coincidere la fine del proprio anno con quella canonica del 31 dicembre.

Una cosa che li accomuna? In tanti apprezzano trascorrere questi momenti seguendo delle tradizioni, che – male non fa – siano anche di buon auspicio per il futuro. Ce ne sono tante, del resto paese che vai, usanza che trovi, ma ognuno può decidere di abbracciare e mettere in pratica le proprie, oppure di trarre ispirazione da quelle di altri luoghi.

Come l’Hogmanay: si tratta di un termine scozzese che indica proprio i festeggiamenti che si fanno in occasione del Capodanno e pare essere di origine molto antica. Perché non provare a immergersi in questa atmosfera per concludere l’anno e iniziare quello nuovo in maniera indimenticabile?

Per viverlo pienamente bisogna volare in Scozia, magari proprio a Edimburgo la sua capitale.

L’Hogmanay: di che cosa si tratta

Pare che si tratti di una tradizione molto antica, quella dell’Hogmanay, che ancora oggi si usa seguire per accogliere l’anno nuovo in Scozia. Chi decide di festeggiare il Capodanno così, dovrà seguire qualche piccola regola. Tra le tante quella di pulire casa, attività che, ovviamente, ha lo scopo di lasciarsi alle spalle il passato e iniziare l’anno nuovo con lo spirito giusto. Molto celebre, poi, quella del first-footing che prevede che, la prima persona a superare la soglia della propria abitazione allo scoccare del Capodanno, sia di sesso maschile, alta e con in capelli castani. Ovviamente non dovrà essere a mani vuote ma portare con sé una bottiglia di whisky e qualche altro dono. La prima cosa che si farà? Brindare all’anno nuovo con un po’ di distillato.

Un’altra tradizione interessante è quella secondo la quale il primo giorno dell’anno è bene che nessun oggetto venga portato fuori casa, almeno fino a quando non ne viene portato uno nuovo.

Edimburgo, dove vivere l’Hogmanay

Per vivere appieno lo spirito dell’Hogmanay vale la pena volare a Edimburgo, la bellissima capitale della Scozia. Qui sono in programma diversi eventi per accogliere il nuovo anno con la predisposizione giusta.

Ad esempio, la sera del 29 dicembre si tiene una fiaccolata nel centro storico della città, che ha anche uno scopo benefico. Inizio alle 18, il percorso prenderà il via alle 19,30 per concludersi intorno alle 21. Il 30, invece, spazio alla Night Afore Disco Party sotto il castello di Edimburgo.

Artisti di strada, musica, cibo e bevande: la sera del 31 l’appuntamento è con il Hogmanay Street Party: sono previste diverse aree, compresa una dedicata alla Silent Disco. Inoltre, ci sarà un concerto dei Pulp, celebre band britannica.

Appuntamenti per grandi e piccini, per vivere l’attesa e l’inizio dell’anno in maniera speciale e unica, volando in luoghi suggestivi come solo la Scozia ed Edimburgo sanno essere.

Ci sono, poi, diverse tappe da inserire in un itinerario di viaggio se si visita questa città. Tra queste il castello, Patrimonio dell’Umanità Unesco, che domina l’orizzonte dalla cima di Castle Rock, oppure – se si è appassionati di libri – si deve visitare l’Elephant House, dove J.K. Rowling ha iniziato a scrivere Harry Potter. Da non perdere anche la cattedrale St. Giles in stile gotico. E poi camminare per la città, per carpirne ogni, bellissimo, dettaglio.