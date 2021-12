Rientri in Italia dall’estero: dove fare il tampone

Con l'ultima ordinanza del Ministero della Salute, è scattato in Italia l’obbligo di presentare l’esito negativo di un tampone molecolare, effettuato nelle 48 ore precedenti l'arrivo, o di 24 ore nel caso in cui ci si sia sottoposti a un test antigenico.

Ciò vuol dire che, nonostante l'aumento delle restrizioni imposte nel nostro Paese e non solo, viaggiare per turismo in alcuni luoghi del mondo è ancora possibile, anche se con un’attenzione in più: il tampone obbligatorio per tutti, vaccinati e non. È bene ricordare, tuttavia, che chi non si è vaccinato o non è guarito da un'infezione da Covid-19 ha anche l'obbligo di sottoporsi a isolamento fiduciario di 5 giorni.

La mappa interattiva per i tamponi

Fare il tampone per rientrare in Italia non è più complicato come lo scorso anno. Ormai, molti degli aeroporti internazionali hanno organizzato almeno un'area per il test Covid-19 a cui rivolgersi prima dell'imbarco e con il giusto anticipo, così come nelle città è possibile trovare cliniche private accreditate.

Per agevolare la ricerca in tal senso, SkyTeam ha messo a punto una carta interattiva dei centri diagnostici omologati nel mondo. Basta consultarla inserendo la città di destinazione per trovare un centro vicino a casa propria o nel Paese in cui si è diretti. Una mappa che, in realtà, è in continuo aggiornamento e con l'aggiunta di sempre più Paesi.

Tuttavia, noi abbiamo deciso di semplificare per voi ancor di più la situazione. Per questo motivo abbiamo selezionato alcune delle mete più gettonate per le vacanze di Natale e le modalità disponibili per prenotare un tampone per rientrare in Italia in ognuna di queste destinazioni.

Viaggi di Natale in Francia, dove fare il tampone per il rientro

Coloro che trascorrono le vacanze di Natale in Francia, possono consultare il sito dell'Agence Régional de Sante che raccoglie tutti i centri sul territorio d'Oltralpe abilitati a effettuare test Covid-19 (sia antigenici che molecolari). Basta indicare la località in cui ci si trova per avere l'elenco dei laboratori più vicini alla propria posizione.

Ad ogni modo, nella splendida Parigi è possibile usufruire di un centro per i tamponi anche negli aeroporti di Parigi-Charles de Gaulle e Parigi-Orly. I passeggeri in possesso di biglietto aereo (fondamentale poiché è da presentare al momento del test, insieme alla prenotazione) possono fissare un appuntamento online collegandosi al seguente sito. Sullo stesso portale sono presenti anche i laboratori cittadini del gruppo Cerballiance, nel caso si preferisse effettuare il test in città.

I passeggeri avranno la garanzia di ottenere il risultato del tampone molecolare (in francese e inglese), in formato elettronico, via sms o email, entro 48 ore massimo dall'effettuazione.

In Francia, inoltre, è possibile sottoporsi a tampone anche nelle farmacie, ma è bene sapere che non tutte offrono questo servizio.

Viaggi di Natale in Spagna, dove fare il tampone per il rientro

Chi torna dalla Spagna può prenotare un test a pagamento, senza la necessità di presentare una prescrizione medica, in un laboratorio privato capace di fornire i risultati entro un giorno.

La scelta più facile rimane chiedere informazioni più precise sul posto. Tuttavia, su questo sito web sono elencati i laboratori che offrono il servizio di test molecolare e antigenico a Barcellona e in tutta la Catalogna (Isole Baleari comprese).

C'è la possibilità di fare un tampone PCR o antigenico anche all'aeroporto di Barcellona presso i due laboratori situati al livello 1 e al livello 3 del Terminal 1. E in tutti i 18 aeroporti spagnoli gestiti da Aena: Adolfo Suárez Madrid-Barajas, Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, Málaga-Costa del Sol, Alicante-Elche, Valencia, Siviglia, Bilbao, Palma de Maiorca, Ibiza, Minorca, Tenerife Sur, Gran Canaria, Fuerteventura, César Manrique-Lanzarote, La Palma Tenerife Norte, Jerez e Santiago-Rosalía de Castro, sono presenti hub clinici per i test diagnostici, e tutti situati nell'area di partenza.

Viaggi di Natale in Portogallo, dove fare il tampone per il rientro

Il Portogallo è stato il primo Paese Ue a chiedere all'ingresso il tampone anche ai viaggiatori vaccinati. Qui è possibile fare il test per il rientro in Italia presso uno degli ospedali e delle cliniche aderenti al Portugal Health Passport (Passaporto Sanitario Portoghese), ricevendo un'assistenza personalizzata nella propria lingua. Il risultato del test è disponibile entro 72 ore. Per maggiori informazioni vi invitiamo a scrivere a test.covid19@portugalhealthpassport.com.

In alternativa, ci sono i laboratori raccomandati dal Servizio Sanitario Nazionale. La lista è disponibile su questo sito.

Se necessario, ci si può sottoporre a un test molecolare o antigenico anche negli aeroporti di Lisbona, Porto, Faro e Madeira. A Lisbona il laboratorio Synlab si trova presso il Parcheggio P1, e un laboratorio UCS accanto a Premium TAP.

A Faro, invece, l'hub di Synlab è nel parcheggio Kiss&Fly; mentre a Porto è al Livello 3, vicino all'area del check-in.

L'aeroporto di Madeira vede la presenza di un laboratorio Synlab al Livello 1, e un punto prelievi Synlab si trova anche a Porto Santo.

Viaggi di Natale in Germania, dove fare il tampone per il rientro

Centri di screening sono presenti anche nei maggiori aeroporti tedeschi. All'aeroporto di Berlino Brandeburgo, per esempio, ci sono due laboratori diagnostici al terminal 1: il Centogene all'area arrivi 1, livello E0; e il Medicare al livello partenze E1, nell'area check-in 3-4.

Chi viaggia da Francoforte, invece, può sottoporsi a un test all'aeroporto presso il laboratorio Centogene che si trova tra il Terminal 1 e la stazione dei treni a lunga percorrenza (The Squaire). Il tampone è a pagamento e la prenotazione è obbligatoria.

L'aeroporto di Monaco, dal canto suo, conta ben 4 laboratori e tutti effettuano test molecolari e antigenici. Per prenotare il tampone vi basta collegarvi a questo sito.

Presenti diversi laboratori anche fuori dagli aeroporti. A Berlino ci si può sottoporre a tampone vicino alla stazione centrale presso il test center in Elisabeth-Abegg-Straße 1; oppure alla stazione centrale degli autobus in Soorstraße, ma queste sono solo due delle tante possibilità. Per informazioni più dettagliate, per prenotazioni e per individuare altri punti prelievo nella capitale tedesca vi rimandiamo a questo sito.

Viaggi di Natale negli Stati Uniti, dove fare il tampone per il rientro

Per chi viaggia negli Stati Uniti, il governo ha messo a disposizione un sito internet attraverso cui è possibile collegarsi alle pagine web dei dipartimenti sanitari di tutti i 50 Stati membri e il Distretto di Colombia.

Ma a New York i punti in cui poter fare tamponi nasali sono tantissimi e soprattutto a costo zero, anche per i turisti. Basta presentarsi con il passaporto per ricevere il risultato entro 24 ore sulla propria email o cellulare.

A Manhattan, nella zona di Midtown, per esempio, sono ovunque: 6th Avenue e Bryant Park (vicino la 40th Street), o 6th Ave e 35th Street, o 34th St (fra la 6th e 7th Ave, di fronte Macy's), o 34th St (angolo 6th Ave, vicino la stazione della Metro), o 42nd St, vicino Times Square, o 8th Ave e 42nd St (di fronte Port Authority Bus Terminal), o 42nd St (fra l'8th Ave e 9th Ave, davanti Port Authority Bus Terminal, vicino Carlo's Bakery), o 8th Ave, angolo 40th St (davanti al palazzo del New York Times), o al JFK, Terminal 5. Insomma, c'è solo l'imbarazzo della scelta.