Riapre Gardaland: la data e le novità della stagione 2020

Al via la stagione 2020 di Gardaland, il parco più visitato d’Italia che riapre il 13 giugno all’insegna della totale sicurezza. In questi mesi, Gardaland ha elaborato un “Protocollo di Riapertura in Salute e Sicurezza” che rispetta le indicazioni di INAIL e della Regione Veneto accogliendo i suggerimenti forniti dall’Associazione Internazionale dei Parchi Divertimento (IAAPA).

Il parco limiterà il numero di visitatori giornalieri per garantire, con il numero chiuso, una superficie di 30 metri quadrati per ogni visitatore. Saranno fruibili tutte le attrazioni all’aperto mentre, almeno in un primo momento, le attrazioni indoor e i teatri resteranno chiusi.

Le attrazioni aperte

Tra queste saranno aperte al pubblico le attrazioni adrenaliniche come Oblivion, Raptor, Blue Tornado, Shaman, Mammut, Fuga da Atlantide, Jungle Rapids, Colorado Boat, l’area Peppa Pig Land con La Mongolfiera di Peppa Pig, Il Trenino di Nonno Pig e L’isola dei Pirati. Nell’area Fantasy Kingdom saranno disponibili

DoreMiFarm, Baby Corsaro e Baby Pilota. Nell’area Kung Fu Panda Academy si potrà fare un giro a bordo delle montagne russe o uno sulle tazze di Mr Ping’s Noodle Surprise mentre nella Prezzemolo Land saranno aperti i giochi all’asciutto.

Le novità del 2020

Tante le novità di questa stagione. Gli spettacoli come gli show live “44 Gatti Rock Show” e “AquaFantasia”, saranno tutti rigorosamente outdoor, fruibili con una distanza minima tra le persone di almeno un metro e arriveranno a Gardaland di Lampo, Milady, Pilou e Polpetta, protagonisti di una delle serie Tv più amate dai bambini. Lo show AquaFantasia – Storia di acqua, luci e colori sarà invece uno spettacolo di fontane danzanti in scena in Piazza Ramses.

Le regole all’interno di Gardaland

Si potrà acquistare il biglietto d’ingresso online e ci sarà una app per la prenotazione del proprio turno sulle attrazioni e al ristorante. Ma Gardaland potrà contare anche sul controllo diretto di steward appositamente formati che monitoreranno affinché tutte le regole vengano rispettate allì’interno del parco.

All’ingresso saranno posizionate tdelle elecamere a doppia ottica e telecamere termografiche per rilevare, senza alcun contatto, la temperatura degli ospiti prima del loro accesso. Anche i bambini di età superiore ai 6 anni dovranno indossare la mascherina, sempre mantenendo la distanza di sicurezza di almeno un metro.

I dipendenti saranno sottoposti a misurazione giornaliera della temperatura e verranno dotati di dispositivi di protezione come mascherine, guanti e visiere a seconda delle necessità. All’interno delle attività commerciali sono state installate delle barriere di plexiglass per garantire la sicurezza di ospiti e staff.

Ogni mattina e durante la giornata si provvederà alla sanificazione continua di tutte le aree del parco: apposite squadre di pulizia garantiranno la sanificazione di tutte le aree comuni, non solo dei locali, delle toilette e dei punti di contatto più elevati ma anche delle attrazioni dove, dopo ogni giro, il personale provvederà a sanificare e disinfettare tutti i punti di contatto come barre, poggiatesta, sedili e chiusure di sicurezza per garantire all’ospite successivo di vivere l’esperienza in modo del tutto sicuro.

Per garantire il corretto distanziamento tra le persone sono stati studiati piani personalizzati per ciascuna attrazione e per le diverse aree del parco; tra le strategie implementate è prevista per esempio l’inibizione di alcuni posti a sedere oppure di intere file sui veicoli delle attrazioni mentre per agevolare al mantenimento della distanza minima di un metro dalle altre persone nelle file –

come quelle di accesso al Parco, alle attrazioni, alle toilette o ai punti ristoro – sono stati posizionati chiari segnali indicatori. Saranno posizionati distributori di gel ovunque.

Tutti gli abbonamenti del 2020 saranno validi anche per la stagione 2021. Il biglietto di ingresso online a data fissa avrà un costo di 35 euro per gli adulti e di 30 euro per il ridotto.

Gli hotel del parco

Riapriranno anche due dei tre hotel: Gardaland Adventure Hotel e Gardaland Hotel. Anche qui il protocollo sarà rigoroso sia relativamente ai dispositivi di protezione individuale, l’igienizzazione e il necessario distanziamento sociale per garantire un soggiorno in totale sicurezza. I locali verranno sanificati non solo con prodotti certificati ma anche con il trattamento finale all’ozono in ogni camera.