Questa estate puoi alloggiare in un villaggio inaccessibile: l’esperienza è unica

Fonte: Airbnb/Satoshi Nagare Il villaggio di Suganuma

Esistono luoghi, nel mondo, che sono così straordinari che non possono essere raccontati a parole. Posti che popolano da sempre le travel wish list dei viaggiatori ma che, spesso e purtroppo, sono destinati a restare un sogno proibito. Alcune destinazioni, infatti, sono diventate inaccessibili, o quasi, per i più svariati motivi. Tra queste rientra anche il villaggio di Suganuma.

Situato sulle rive del fiume Sho e circondato da alte montagne che incorniciano uno scenario mozzafiato, questo villaggio che è Patrimonio Mondiale dell’Umanità Unesco dal 1995 è un concentrato di meraviglie che è difficile trovare in altri luoghi del pianeta. Si tratta, infatti, di uno dei posti più suggestivi e affascinanti del Giappone, nonché di uno dei segreti meglio custoditi del Paese.

Popolato da pochissime famiglie, il villaggio di Suganuma ospita solo nove abitazioni, e da oltre 20 anni è inaccessibile ai viaggiatori e ai non residenti. Un sogno, apparentemente irrealizzabile data la sua condizione, che però questa estate può trasformarsi in realtà per due fortunatissimi viaggiatori. Airbnb, infatti, ha deciso di mettere a disposizione degli avventurieri un soggiorno di due notti presso un alloggio straordinario: una tradizionale casa secolare appartenente a una delle famiglie del territorio.

Dormire nel villaggio Patrimonio dell’Umanità

Non sono molte le persone che conoscono questo villaggio giapponese. Da decenni, infatti, gli abitanti di Suganuma proteggono il territorio alla stregua di un tesoro prezioso. E basta guardare le fotografie, e tutte le meraviglie che appartengono a questo luogo, per intuire l’urgenza di proteggere e preservare questa bellezza terrestre.

Situato nella regione di Shirakawa-go, a soli 15 chilometri da Ogimachi, il villaggio di Suganuma è immerso completamente in una natura lussureggiante e rigogliosa, la stessa che crea un’ambientazione da fiaba. Come abbiamo anticipato, sono pochissimi i fortunati viaggiatori che, nel corso degli anni, hanno potuto ammirare la bellezza di questo luogo a causa dell’inaccessibilità ai non residenti.

A questi, però, si aggiungeranno presto due avventurieri che non solo potranno esplorare il villaggio, ma avranno anche la possibilità di dormire all’interno dell’abitazione della famiglia Nakashima. Grazie a questo soggiorno, prenotabile su Airbnb, le persone avranno l’opportunità di scoprire un luogo che non conosce le leggi del tempo, un villaggio nascosto dove non esistono traffico, caos, grattacieli o strutture turistiche.

A caratterizzare il territorio, infatti, sono solo le abitazioni Gassho-zukuri, case tipiche della regione che si contraddistinguono per i tetti spioventi realizzati in paglia. Una tradizione, questa, che si tramanda da generazioni e che viene perpetuata dalla comunità locale in nome dello yui, lo spirito del supporto reciproco da cui dipendono proprio la sopravvivenza del villaggio e la sua conservazione.

Fonte: Airbnb/Satoshi Nagare

Come prenotare il soggiorno nel villaggio di Suganuma

Se visitare uno dei luoghi più segreti e remoti al mondo è un sogno che volete realizzare, allora non vi resta che provare a prenotare il soggiorno nel villaggio di Suganuma. La famiglia Nakashima, proprietaria dell’alloggio, accoglierà due ospiti che potranno immergersi completamente nella cultura e nelle tradizioni locali in maniera gratuita.

Il soggiorno prenotabile su Airbnb, infatti, è totalmente gratuito e prevede il pernottamento all’interno della tradizionale casa Gassho dal 17 al 19 luglio del 2023. In questi due giorni gli ospiti potranno assaggiare piatti caratteristici, sperimentare in prima persona le attività locali e toccare con mano le tradizioni tramandate da secoli. Saranno invitati, inoltre, a partecipare a un laboratorio per la realizzazione dei tetti di paglia, e non mancherà uno splendido show di luci accompagnato da canti popolari.

Inoltre, per facilitare la disconnessione dal resto del mondo, e immergersi completamente nella natura, gli ospiti riceveranno il “Disconnect to Connect”, un kit comprendente carta, macchina fotografica istantanea e prodotti di aromaterapia.

Per provare a diventare i fortunati viaggiatori che entreranno all’interno del villaggio di Suganuma non vi resta che connettervi alla piattaforma Airbnb, a partire da venerdì 30 giugno alle 2:00, per inviare la richiesta di prenotazione. In bocca al lupo a tutti!