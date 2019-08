Queen Mary, la nave più lussuosa e spaventosa del mondo

editato in: da

Vicino Los Angeles si trova una delle navi più lussuose ed eleganti di tutta la storia storia britannica.

La Queen Mary, questo il suo nome, ha vissuto la sua epoca d’oro negli anni tra il 1936 e il 1967, coprendo la rotta da Southampton – Cherbourg – New York per la Cunard Line. Durante la Seconda Guerra Mondiale è stata trasformata in nave per il trasporto delle truppe militari.

Fu durante gli anni della guerra che Queen May fu dipinta totalmente in grigio, da qui il soprannome che porta ancora oggi: The Grey Ghost.

Oltre ad essere elegante e molto lussuosa, questa nave ha una caratteristica da non sottovalutare. Dicono, infatti, sia una delle strutture più infestate dai fantasmi al mondo. La storia racconta di moltissimi episodi, con conclusioni piuttosto tragiche, per i passeggeri a bordo della nave.

A quanto pare, anche oggi incidenti e morti irrisolte sembrano essere all’ordine del giorno.

Queen Mary oggi è un museo storico, ristorante e hotel stellato. La nave si trova ormeggiata in maniera permanente nel porto di Long Beach e sono ancora numerosi i fenomeni paranormali che si manifestano al suo interno.

Tra questi, c’è la storia di John Henry, un meccanico che mentì sulla sua età per lavorare a bordo della nave. Purtroppo, però, subito dopo la partenza di Queen Mary il ragazzo morì mentre cercava di fuggire da un incendio scoppiato in sala macchine. Alcuni visitatori raccontano di sentire i suoi passi veloci lungo i corridoi.

La tragica storia di Henry non è l’unica che echeggia all’interno della Queen Mary. Molti sono stati gli avvistamenti di una bambina a bordo in cerca della sua nave. La storia vuole che nel tempo a manifestare la propria presenza sulla nave siano state più di 300 persone, la maggior parte di queste sarebbero annegate a causa di una manovra sbagliata del capitano.

La storia più terrificante che riguarda il lussuoso transatlantico, però, è riconducibile alla Seconda Guerra Mondiale. A quanto pare, infatti, il cuoco di bordo sarebbe stato cucinato vivo dalle truppe.

Ancora oggi i visitatori della nave raccontano di sentire urla, passi e pianti all’interno dei corridoi della Queen Mary. Solo leggende o anche realtà?