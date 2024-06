Cosa fare a Svolvær: scoprire il mite Nord della Norvegia

Laureata in cinema, teatro e spettacolo multimediale, oggi lavora come redattrice e social media manager freelance

Se siete amanti della natura incontaminata e desiderate esplorare luoghi affascinanti e suggestivi, Svolvær è senza alcun dubbio una delle destinazioni perfette per voi. Questa pittoresca cittadina situata nell’arcipelago delle Lofoten offre attività ed esperienze per tutti i tipi di viaggiatori, che vi lasceranno senza fiato.

Situata nella contea di Nordland, Svolvær è una ridente località della Norvegia settentrionale. La città è stata “costruita” sulle isole Lofoten, un arcipelago che in totale conta circa 1.227 chilometri quadrati di superficie su cui vivono poco più di 24.000 persone. La località di Svolvær, insieme alla città di Leknes, è uno dei centri urbani più densamente popolati e conta meno di 5.000 abitanti.

Cosa vedere a Svolvær

Svolvær si trova sulla costa sud di Austvågøy, una delle isole maggiori dell’arcipelago. La regione è caratterizzata da un ambiente naturale unico al mondo: la città si affaccia infatti sul Mar di Norvegia ed è protetta a nord dalle montagne. Questa felice posizione garantisce alla città di Svolvær temperature più miti rispetto alle altre località della regione norvegese, ma precipitazioni più abbondanti.

Si tratta di una cittadina tra le più antiche del Nord Europa: a poca distanza, vicino al porto naturale di Kabelvåg, si trova il sito di Vågar, un insediamento la cui fondazione è precedente al IX secolo. Oggi Svolvær è una vivace cittadina, frequentata da turisti provenienti da ogni parte del mondo per ammirarne le bellezze naturali. Il settore turistico ha subito negli ultimi anni un forte incremento grazie anche al fatto che la città di Svolvær è uno dei punti di partenza per i tour delle isole norvegesi.

Scoprire la cittadina

L’itinerario alla scoperta di Svolvær parte dall’estremità meridionale della cittadina, dove si trova Fiskerkona, “la moglie del pescatore” una scultura opera dell’artista norvegese Per Ung. Il faro, che svolge anche il compito funzionale di punto di riferimento per le imbarcazioni, si trova su uno scoglio poco distante dal sentiero panoramico che si allunga nella baia di Svolvær. Ripercorrendo il cammino si rientra sull’isola di Kuba dove si trova l’area dei Kjeøya kystbatteri; qui si possono vedere bunker e reperti bellici.

Proseguite la visita di Svolvær con una tappa nell’area urbana dove si trova il Lofoten Krigsminnemuseum, il museo dedicato alla seconda guerra mondiale. All’interno potrete vedere un allestimento storico ricco di uniformi e di cimeli; il museo non è grande ma merita sicuramente di essere visitato. Poco distante si trovano inoltre l’edificio comunale e il centro di informazioni turistiche.

Uno dei must dei tour alla scoperta di Svolvær è il Magic Ice Lofoten, un locale che abbina servizio bar e un’esposizione di sculture di ghiaccio. L’allestimento della galleria comprende anche luci ad effetto e musica: un mix suggestivo per affascinare e coinvolgere i visitatori in questa particolare tradizione artistica.

L’itinerario si conclude presso la nota Svolværgeita, una roccia sulla parete sud-ovest di Fløyfjellet, il monte che domina a nord la città di Svolvær. È diventata famosa la prima scalata sulla vetta di Svolværgeita, compiuta da tre alpinisti nel lontano 1910. Oggi la cima di questa roccia è una meta turistica che attira numerosi climber desiderosi di raggiungere Storhorn e Lillehorn, le due corna della roccia, chiamata Geit, “capra”.

È possibile raggiungere la cima sia percorrendo la route storica, sia seguendo altre vie con diversi gradi di difficoltà. In ogni caso vi consigliamo di attrezzarvi con abbigliamento e materiale adeguato, prima di cimentarvi in questa impresa sportiva. La fatica di raggiungere la vetta sarà in ogni caso ripagata dall’eccezionale vista che avrete sul Mar di Norvegia e sulle vicine isole.

Ammirare l’aurora boreale

Il meraviglioso ambiente naturale della Norvegia presenta nelle regioni settentrionali alcune unicità che convincono ogni anno migliaia di turisti a spingersi nel Nord Europa per ammirarle. Alcune di queste meraviglie sono fenomeni stagionali, come il sole di mezzanotte che si può osservare durante l’estate.

Una delle esperienze più straordinarie che si possono vivere a Svolvær è l’osservazione dell’aurora boreale. Questo fenomeno naturale affascinante e magico dipinge il cielo di sfumature di verde, viola e rosso, creando uno spettacolo unico. Svolvær è uno dei luoghi ideali per assistere a questo fenomeno, grazie alla sua posizione settentrionale. Potete prenotare un’escursione guidata o partire per una caccia all’aurora boreale e godervi lo spettacolo celeste che illuminerà la vostra serata.

Escursioni nella natura

Svolvær è circondata da una natura mozzafiato e offre numerose possibilità per escursioni indimenticabili. Date un’occhiata al Monte Svolværgeita, una formazione rocciosa iconica che attira gli scalatori più avventurosi. Se invece preferite paesaggi più tranquilli, esplorate le spiagge di sabbia bianca e le scogliere di granito delle isole circostanti.

Tour in barca per l’osservazione della fauna marina

Le acque intorno a Svolvær sono ricche di vita marina, e partecipare a un tour in barca per l’osservazione della fauna marina è un’esperienza imperdibile. Una delle attività che si possono organizzare in occasione di una vacanza in questo angolo di paradiso norvegese è il whale watching. Dal porto di Svolvær partono infatti le escursioni in mare per osservare balene e orche nel loro habitat naturale. Gli operatori turistici organizzano anche frequentemente gite in barca per ammirare la costa e i fiordi da un punto di vista suggestivo e affascinante; alcuni tour raggiungono lo stretto di Raftsundet e il Trollfjord.

Visita al Museo della Pesca

Svolvær ha una lunga tradizione di pesca e una visita al Museo della Pesca è un modo interessante per conoscere la storia e la cultura del luogo. Il museo offre una vasta collezione di attrezzi da pesca tradizionali, barche antiche e informazioni sulla vita dei pescatori locali. Scoprite come la pesca ha plasmato la comunità di Svolvær nel corso dei secoli e immergetevi nella sua affascinante storia.

Gustare i sapori locali

Durante il vostro soggiorno a Svolvær, non potete perdere l’opportunità di assaggiare i piatti tipici della cucina norvegese. Vi consigliamo di provare il famoso stoccafisso, un piatto a base di pesce secco e salato, oppure deliziare i vostri palati con il salmone fresco appena pescato. Svolvær offre una varietà di ristoranti e caffè accoglienti dove potrete gustare la cucina locale e sperimentare sapori unici e autentici del posto.

Come raggiungere Svolvær

Per raggiungere Svolvær potrete servirvi sia del piccolo aeroporto regionale sia del porto di Svolvær dove transita la flotta dell’Hurtigruten, un servizio traghetti norvegese. A seconda dell’itinerario che vorrete seguire durante la vostra vacanza alla scoperta della Norvegia potrete servirvi del traghetto che collega Svolvær a Skutvik e Hamarøy o del traghetto espresso che arriva a Bodø e Narvik. Inoltre, la Strada Lofast ha recentemente garantito alla città un collegamento diretto alla terraferma e all’aeroporto di Harstad/Narvik situato nella più nordica città di Evenes.