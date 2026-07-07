Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

iStock Promozione Vueling: raggiungere Malaga a un prezzo stracciato

Il ventilatore fa il suo lavoro, certo. Ma diciamocelo: contro un’ondata di caldo così, serve ben altro. Serve una valigia pronta e un volo che vi porti lontano da afa e asfalto rovente. Avete già controllato il meteo delle prossime settimane? Meglio non farlo e pensare invece a dove volete essere tra qualche settimana.

Vueling lancia le offerte più fresche della stagione: prezzi bassi verso mete che profumano di vacanza, prenotabili solo fino a domenica. Dal 17 agosto al 31 ottobre potete scegliere tra spiagge, tapas e isole che sembrano disegnate apposta per chi ha bisogno di una pausa. Il prezzo è a persona, l’acquisto va fatto tra il 7 e il 12 luglio 2026. Poi, si parte.

Da Milano a Bilbao

Il prezzo di un aperitivo, per volare nella capitale dei Paesi Baschi. Bilbao vi aspetta con il Guggenheim che svetta sul fiume Nervión, i bar dove il pintxo è arte quanto cibo, e quel mix di modernità e tradizione che solo i baschi sanno tenere insieme. Volete respirare cultura e mangiare bene senza spendere troppo? Questa è la vostra occasione e con meno di 17 euro è il momento perfetto. La vera anima della città si scopre passeggiando nel Casco Viejo, dove non mancano mini-bar e pinxtos da consumare in piedi… proprio come un local. Se desideri assaggiare la vera cucina tipica sperimenta al mercato della Ribera dove potrai assaggiare le specialità della cucina basca in uno dei mercati più grandi d’Europa.

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Da Roma a Malaga

Malaga non è solo la porta della Costa del Sol, è una città che negli ultimi anni ha fatto il pieno di musei, gallerie e locali che profumano di mare. Con meno di 59 euro potete lasciarvi alle spalle Roma bollente… non vi sembra il momento giusto per un weekend lungo tra arte e acqua salata?

Da tempo Malaga ha saputo costruire la propria identità a partire dall’omaggio al grande artista con il museo di Picasso a lui dedicato. Inserite nell’itinerario l’ingresso all’Alcazaba godendovi il panorama dall’alto e se riuscite fermatevi per un pranzo a base di pesce fritto al mercato di Atarazanas.

Da Firenze a Minorca

Minorca è un posto da cartolina incantevole in estate ma con grande fascino anche in autunno. Dalle calette alle spiagge segrete fino ai sentieri di Camì Cavalls: tutti motivi ottimi per prenotare un volo in offerta con Vueling a meno di 26 euro partendo da Firenze.

Cosa fare in loco? Sicuramente le tappe imperdibili sono le spiagge di Cala Macarella e Cala Turqueta per fare un bagno in acque paradisiache; poi consigliamo di visitare Ciutadella con porto e facciate colorate e godervi una cena a base di pesce fresco con un cocktail in uno dei chiringuitos sulla costa.

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Fino al 12 luglio è possibile iniziare a organizzare voli per la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno: tante partenze dal 17 agosto al 31 ottobre sono incluse nella nuova promozione Vueling che dà modo di prendere una pausa dalla nuova ondata di calore in arrivo.