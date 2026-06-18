I tramezzini di Rocco Schiavone è l'ultima raccolta di racconti di Antonio Manzini e ci accompagna alla scoperta di alcuni dei luoghi della vita del protagonista dei tanto amati romanzi

iStock - Ansa Trastevere: alla scoperta delle location dei romanzi con Rocco Schiavone di Antonio Manzini

Dalle pagine dei romanzi agli schermi della televisione, ci sono personaggi che hanno saputo conquistare il cuore dei lettori e degli spettatori. Uno di questi è, senza alcun dubbio Rocco Schiavone, il burbero vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini.

Che ha da poco dato vita a una serie di racconti in cui noi lettori possiamo ripercorrere alcune delle location della vita del protagonista: il libro è una raccolta di storie brevi e si intitola I tramezzini di Rocco Schiavone, un modo per conoscere meglio questo personaggio dalle tante sfaccettature, ma soprattutto spigoloso, cinico e ancora legatissimo alla moglie morta ormai da diversi anni.

Nato a Trastevere, pittoresco quartiere di Roma, si sposta poi ad Aosta dove lavora come vicequestore; e in questi luoghi ci accompagna nelle sue avventure di vita e attraverso le sue indagini poliziesche. E, allora, prendiamo tra le mani questa raccolta di racconti pubblicata da Sellerio e partiamo alla volta dei luoghi di Rocco Schiavone.

Sulle tracce de I tramezzini di Rocco Schiavone

Lo abbiamo visto in più di un’occasione muoversi sullo schermo della tv, imparando a conoscere quei luoghi con gli occhi della regia della serie. E se questo può essere emozionante, lo è ancora di più usare come guida di viaggio I tramezzini di Rocco Schiavone, ultimo libro di Antonio Manzini pubblicato da Sellerio, come speciale mappa tra i luoghi del vicequestore.

E partiamo proprio da Roma, da quel quartiere di Trastevere dove nasce e cresce. Senza dubbio si tratta di una delle zone più interessanti della Capitale, immancabile quando si programma una vacanza qui. Tra strade strette e incroci, questa zona di Roma regala scorci davvero suggestivi. È un luogo genuino, vivace e al tempo stesso accogliente. Qui si trovano la casa che ha condiviso con la moglie Marina, ma anche quella dell’amico Sebastiano, oltre a Piazza di Santa Maria in Trastevere tra i luoghi simbolo della sua vita. Girare per questo quartiere è già di per sé un’esperienza indimenticabile, una vera e propria immersione nell’anima di Roma e dei romani. Farlo accompagnati dalle pagine di questo scrittore è ancora più divertente e intrigante.

Ovviamente non può mancare Aosta, che possiamo definire la Roma delle Alpi, dove vive e lavora, ma senza mai sentirsi a casa. Tanti sono i posti che Manzini ci porta a scoprire di questa città. Chiaramente cruciali sono la Questura, dove lavora, Palais Ansermin un bel palazzo del Seicento dove vive e, ancora, la piazza con il porticato e il Caffè Nazionale, dove è solito andare a sorseggiare il caffè.

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In questa raccolta di racconti spunta anche Panarea, bellissima isola delle Eolie, arcipelago siciliano. Antonio Manzini ci porta qui nel mese di settembre, quando per la prima volta Rocco Schiavone vede il fantasma della moglie Marina.

Insomma, questa raccolta di storie, che ci mostrano sprazzi di vita del protagonista e ci presentano alcuni casi polizieschi, è una vera e propria mappa da seguire per chi non si è perso un libro della serie a lui dedicata.

I luoghi di Rocco Schiavone nei romanzi

Roma e Aosta sono i cuori pulsanti delle storie di Antonio Manzini, perché Rocco Schiavone è tra queste due città che si muove, vive e indaga. E se la prima è il posto in cui è nato, la seconda è quello dove svolge la sua professione. Ma nei romanzi non mancano altri scorci della Valle d’Aosta e di Roma stessa.

Ad esempio, Saint-Vincent, intorno al suo casinò ruotano le vicende del romanzo Fate il vostro gioco, oppure con Pista nera ci porta in quel piccolo scrigno di bellezza che risponde al nome di Champoluc, nel comune di Ayas, dove viene rinvenuto un cadavere sulle piste. Stessa cosa accade con Roma, dove Trastevere è ovviamente centrale, ma non mancano altri scorci che restituiscono l’affresco di una città che affascina al primo sguardo. Ma queste sono solo alcune tappe che si ritrovano nei libri di Manzini, tutti da leggere se si amano le storie poliziesche e i personaggi sfaccettati.