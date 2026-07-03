In Friuli-Venezia Giulia arriva un calendario di esperienze da vivere a passo lento nei borghi, tra castelli, atmosfere veneziane e tradizioni millenarie

La scrittura, il viaggio e la fotografia sono le sue grandi passioni e quando parte non dimentica mai di portare un libro con sé.

Ufficio Stampa Spilimbergo, il borgo di arte e acqua

Per scoprire l’identità forte e genuina del Friuli-Venezia Giulia è fondamentale imparare a rallentare. Questo è il territorio delle vette dolomitiche tanto quanto delle piazze silenziose, dei manieri medievali incorniciati dal verde, delle botteghe storiche e dei filari che si tingono d’oro al mutare delle stagioni.

Per tutta l’estate e fino a dicembre, questo immenso patrimonio storico e paesaggistico diventa lo scenario di “Appuntamento nei borghi”. La rassegna, promossa da PromoTurismoFVG insieme alle amministrazioni comunali e agli operatori locali, propone una cinquantina di appuntamenti pensati per esplorare cinque gemme della regione con uno spirito profondamente rinnovato.

Quello di cui potrete fare esperienza non sono semplici visite guidate, ma passeggiate naturalistiche, laboratori creativi e degustazioni delle eccellenze enogastronomiche locali per scoprire il territorio in modo intimo e diverso.

Gli eventi a Strassoldo, Muggia e Valvasone

Il viaggio ideale tra i borghi del Friuli-Venezia Giulia comincia laddove la storia ha lasciato segni indelebili nell’architettura e nel paesaggio. A Strassoldo, le prime passeggiate di luglio vi condurranno in un contesto rurale straordinariamente intatto, dove le fresche risorgive alimentano i corsi d’acqua che lambiscono il suggestivo mulino del bosco e la chiesetta di Santa Maria in Vineis, custode di una spiritualità antica.

Spostandovi verso la costa, l’atmosfera cambia a Muggia, una vera e propria perla dell’Adriatico che rivendica con orgoglio le sue radici marinare. Il percorso parte dal porto, cuore pulsante della vita locale, e sale gradualmente tra scorci pittoreschi fino a raggiungere il maestoso castello trecentesco, da cui si gode di una vista impareggiabile sul golfo.

Le atmosfere medievali, invece, trovano la massima espressione a Valvasone. Questo scrigno di pietra offre una doppia chiave di lettura: da un lato, la scoperta del centro storico acciottolato e del castello che fu testimone delle intricate vicende della nobiltà friulana; dall’altro, l’unione perfetta tra cultura e piaceri del palato. L’itinerario autunnale di settembre vi accompagnerà dalle sale del maniero direttamente ai vigneti del territorio, concludendosi con una degustazione guidata nella storica cantina.

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Il programma a Spilimbergo e Polcenigo

Con l’arrivo di settembre, Spilimbergo, celebre per la sua secolare tradizione mosaicista, apre le porte delle sue dimore signorili. Il percorso si snoda a partire dal Palazzo di Sopra, permettendo di passeggiare nel raffinato giardino all’italiana e di affacciarsi dal belvedere panoramico. Da qui lo sguardo abbraccia le rogge che attraversano l’abitato, per poi seguire il flusso dell’acqua fino al Mulino di Mezzo, una struttura che racconta l’ingegno artigianale e l’antica economia manifatturiera della zona.

Infine, l’itinerario di Appuntamento nei Borghi tocca Polcenigo, borgo adagiato alle sorgenti del fiume Livenza. Qui, la proposta si fa ancora più dinamica, integrando visite culturali e sessioni di trekking leggero. Verrete guidati in un percorso che valorizza un patrimonio naturalistico unico: dal nucleo storico si sale verso i resti del castello medievale, costeggiando eleganti palazzi signorili e chiese ricche di opere d’arte.