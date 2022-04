A primavera questa città si riempie di fiori (ed è una meraviglia)

Con l’arrivo della primavera e l’allungarsi delle giornate, Bolzano si veste di una nuova luce che ne svela un volto inedito. Tutt’intorno è una vera e propria esplosione di colori e di profumi che trasforma ogni angolo del capoluogo altoatesino in una suggestiva opera d’arte. Tanti sono gli appuntamenti che invitano a visitare la città e a lasciarsi conquistare dal suo fascino naturale. Ecco alcuni dei più imperdibili.

Gli eventi di primavera a Bolzano

In questo periodo dell’anno, sono tanti gli eventi che permettono di ammirare il capoluogo altoatesino in tutto il suo splendore. Chi è in visita a Bolzano durante le festività pasquali, troverà fino al 18 aprile, in Piazza Walther, il Mercatino di Pasqua, appuntamento tradizionale che vede una ventina di espositori proporre prelibatezze altoatesine, prodotti dal maso, giochi per bambini e artigianato artistico tipico delle festività pasquali.

In primavera inizia, inoltre, il fitto programma di visite guidate, per andare alla scoperta delle principali attrazioni storico-artistiche ed esplorare i meravigliosi angoli nascosti della città, porta fiorita delle Dolomiti. Tra gli appuntamenti imperdibili, la seconda edizione di “Bolzano In Fiore Arte/Kunstgarten Bozen”, una rassegna che per 10 giorni – dal 22 aprile al 1° maggio – invita a riscoprire gli angoli più belli del capoluogo altoatesino attraverso suggestivi percorsi tra natura e arte, cultura e tradizione.

In diversi luoghi della città alcune installazioni d’arte contemporanea, create sotto la regia di RespirArt, e suggestive decorazioni di piante e fiori creeranno oasi originali e variopinte mentre su quattro palchi – Piazza Walther, piazza della Mostra, Parco dei Cappuccini e Parco delle Semirurali – per tutta la durata del festival si susseguiranno spettacoli di danza, musica e teatro organizzati in collaborazione con le più importanti istituzioni culturali di Bolzano.

L’ultimo fine settimana, i riflettori saranno puntati sulla tradizionale “Festa dei Fiori” in Piazza Walther, kermesse storica che quest’anno compie 131 anni, che trasforma il salotto buono della città in un immenso orto botanico dai mille colori, coinvolgendo numerosi floricoltori che, oltre ad esporre bellissimi fiori e piante ornamentali, sono a disposizione di tutti i visitatori per consigli su come curare il proprio giardino o balcone.

Durante tutto il periodo del festival non mancheranno incontri con gli esperti e laboratori, e tanti appuntamenti anche per i più piccoli, tra cui l’orto didattico Slow Food, il laboratorio su api e miele e lo stand informativo dei Giovani Floricoltori, dove ogni bambino potrà imparare a piantare una piantina. I fiori saranno al centro anche della scena culinaria, con le settimane gastronomiche “Food&Flower”, durante le quali i ristoranti aderenti all’iniziativa proporranno deliziosi piatti gourmet creati utilizzando erbe aromatiche fresche e fiori commestibili.

Alla scoperta dei castelli di Bolzano

Lungo circa 20 km, il Castelronda è un itinerario storico e panoramico senza uguali che passa da Bolzano, San Genesio e Terlano, regalando lungo il percorso un’impagabile vista sui castelli e sulla natura che abbraccia la città e i suoi dintorni.

Per non perdere l’occasione di un tuffo nel passato di Bolzano, dal 4 al 6 giugno l’appuntamento è con il tradizionale “Castelronda, tre giorni nei castelli”, con un ricco programma di eventi per rivivere le atmosfere medioevali. Gruppi altoatesini e provenienti dal resto d’Italia e dall’estero accoglieranno i visitatori in costumi d’epoca e proporranno diverse attività: dai duelli tra cavalieri all’artigianato d’altri tempi, dagli spettacoli col fuoco a quelli dei giullari, dal tradizionale mercato all’investitura dei cavalieri. Da non perdere, infine, le visite guidate per scoprire segreti e curiosità, e gli appuntamenti musicali che contribuiranno a rievocare suggestioni del tempo che fu.