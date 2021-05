I prezzi dei voli sono crollati: le mete più convenienti

editato in: da

Nonostante le frontiere siano state riaperte e molti Paesi stiano iniziando ad accogliere di nuovo i turisti dall’estero, gli italiani sembrano essere restii a ripartire. Lo dimostra il fatto che gli aerei che viaggiano sono ancora vuoti, che gli operativi siano ridotti ai minimi termini e che, anche in alta stagione, i prezzi dei biglietti aerei siano molto bassi. È l’effetto della classica regola domanda-offerta. E le tariffe rispecchiano la situazione attuale.

Se provate a prenotare un volo Roma-Atene con Ryanair per la settimana di Ferragosto vi costerà poco più di cento euro. Solo due anni fa, col boom delle richieste di vacanze in Grecia, i pezzi erano tre volte più alti. Se cercate un volo Milano Bergamo-Olbia sempre per la settimana di punta d’agosto troverete tariffe da 120 euro circa A/R.

Secondo un’analisi condotta dal Corriere della Sera, per l’estate 2021 i ribassi verso alcune località si avvicinano al 40% rispetto a 12 mesi fa. La rotta Milano-Cagliari è quella che quest’anno registra il calo maggiore, seguita dal Milano-Palermo e dal Milano-Catania.

Volare d’estate dagli aeroporti milanesi (Linate, Malpensa, Bergamo-Orio al Serio) verso il Sud Italia e le isole, secondo il quotidiano, non solo oggi costa meno della media degli ultimi anni, ma è persino più conveniente di un anno fa, quando, a detta degli esperti, i prezzi avrebbero toccato il minimo storico. Ergo: bisogna approfittarne e prenotare un volo per le prossime vacanze, molto probabilmente vi costerà meno che muovervi con l’auto, visti, invece, gli aumenti di benzina e dei caselli autostradali che ora di agosto saranno, come sempre, “adeguati”.

Ma non sarà sempre così (per fortuna o per sfortuna, dipende dai punti vista). Secondo gli esperti sarà, con ogni probabilità, l’ultima estate con i prezzi dei voli così bassi.

Nel 2022, grazie ai vaccini, alla minore diffusione del Covid e alla maggiore propensione ai viaggi che ne deriverà, è attesa una ripresa dei voli e di conseguenza anche un rialzo delle tariffe.