A pranzo dalle Gilmore sul set dei “Una mamma per amica”

Dalla tv alla vita reale, a Natale sarà possibile vivere la magia di casa Gilmore. I veri fan possono già acquistare un biglietto per i Warner Bros Studio Tour.

Il magico Natale di Stars Hollow ci ha deliziati per sette anni con “Una mamma per amica”, fino al ritorno in tv nel 2016 con il sequel Netflix, ed è ora pronto a tornare. Nessuna nuova serie annunciata purtroppo, ma un viaggio in California, patria del cinema e dei road tour, nell’universo di Lorelai e Rory. I Warner Bros Studio hanno infatti deciso di ricreare il set della celebre casa, consentendo a tutti i fan della serie di vivere delle festività natalizie dal sapore davvero speciale, a partire dal 22 dicembre e fino al 6 gennaio.

Un tour davvero emozionante ma soprattutto curato nei minimi dettagli. Saranno infatti presenti oggetti di scena originali e costumi posizionati in ogni angolo della casa. Tutto il necessario dunque per spingere qualche allegro gruppo di amiche a cimentarsi nella riproposizione live di qualche storica scena. L’idea è infatti quella di ricreare un clima accogliente, in pieno stile Lorelai.

Non esiste però una casa Gilmore senza cibo in abbondanza. Se c’è qualcosa che le protagoniste ci hanno insegnato è infatti non prestare attenzione alla linea, perché quando certe prelibatezze chiamano, sarebbe ingiusto resistervi. Sarà dunque organizzato un ricco pranzo durante le feste, con portate di ogni tipo, dal petto di tacchino arrosto con salsa di mirtilli rossi, al pollo all’aglio con limone. Spazio però anche al mondo vegetariano e vegano, con patate preparate in vario modo, hambuger veggie e altro ancora.

Ci si alzerà da tavola sentendosi dunque come una vera Gilmore, anche se per completare l’opera di trasformazione mancherebbe ancora un elemento chiave: il caffè. Qualche dose extra ben distribuita durante l’arco della giornata e la magia è compiuta. Per vivere questa esperienza da sogno, radunando magari qualche fan di vecchia data per godere insieme di una chance più unica che rara, occorrerà recarsi in California, per la precisione a Burbank.

La parte cruciale del tour è rappresentata dalla casa, ma prima o poi vi verrà chiesto di uscire, purtroppo. Quando sarete costrette e dire addio a quel caldo ambiente, così caro dopo anni e anni di repliche da sembrare il proprio, ci si potrà recare al gazebo. Tante scene cruciali hanno avuto luogo qui, compreso il finale di stagione dell’ottava serie, con una Rori che ha saputo stupire tutti con poche ma incredibili parole.

Non resta dunque che visitare il sito del Warner Bros Studio Tour e prenotare un biglietto. Questo Natale si vola in America, questo Natale si farà festa a Stars Hollow.