Petritoli: il borgo che puoi affittare a pochi euro

Siamo abituati, quando programmiamo una vacanza, a prenotare stanze di albergo, appartamenti, persino intere case, ma quando mai vi è capitato di riservare un intero borgo? Succede in quel di Petritoli, nelle Marche, grazie a “Rent your own village“, ovvero “affitta il tuo Borgo”, che offre l’opportunità di soggiornarvi in comunità, utilizzando privatamente, in alcuni casi, gli scorci più suggestivi, dal Teatro dell’Iride a Piazza della Rocca, dalla terrazza della Torre Civica all’Orto dell’asilo, famoso quest’ultimo per il suo panorama mozzafiato.

A riservarlo sono soprattutto gruppi di persone in occasioni speciali come le nozze, tant’è che Petritoli ormai viene soprannominato “il paese dei matrimoni”, scelto per la natura incontaminata che lo circonda e per i magnifici scorci, senza contare che essendo piccolino, con meno di 3mila abitanti, è anche molto tranquillo.

Il borgo medievale delle Marche, adagiato sulla cime di un colle a 358 metri sul livello del mare, incastonato tra colline, montagne e Mar Adriatico, include 22 alloggi con oltre 90 camere che possono ospitare fino a 150 persone. E sebbene venga solitamente prenotato per matrimoni e occasioni simili, può essere affittato a cifre super-sostenibili anche per una vacanza in comunità.

L’esperienza è pensata per permettere ai turisti di sentirsi come a casa, vivendo all’interno della comunità. E la cosa bella è che il paese pullula di deliziosi negozietti di prodotti fatti a mano e si può percorrere in lungo e in largo senza auto, direttamente a piedi, godendo così di tutte le sue meraviglie e anche del contatto con i locali, sempre pronti a far sentire i turisti a proprio agio e a coinvolgerli nella vita del paese.

Il suo aspetto medievale lo rende ulteriormente suggestivo grazie agli avanzi di fortificazioni del XIV e XV secolo, all’antico nucleo, al borgo vecchio e alle case caratteristiche. Per non parlare dei vari beni culturali che custodisce, dall’ex Convento delle Clarisse divenuto Palazzo Comunale, alla Chiesa di Sant’Andrea, dalla Chiesa di Santa Maria alla Torre Civica.

Come dicevamo, l’insolita e curiosa possibilità di affittarlo, ha reso Petritoli molto popolare tra le coppie di sposini e quando viene riservato per occasioni speciali come i matrimoni, c’è persino la possibilità di chiudere il centro abitato per creare una location esclusiva e personale. Davvero irresistibile!