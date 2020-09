S’illumina Pergola, uno dei borghi più belli d’Italia

editato in: da

È uno degli ultimi a essere entrato nel circuito dei Borghi più belli d’Italia. Pergola, il paesino della provincia di Pesaro e Urbino, nelle Marche, è detto anche “la città dei bronzi dorati“. Ma è anche il paese del tartufo. Insomma, è un gioiello dalla lunga storia e dalle tante tradizioni gastronomiche e culturali.

Il piccolo borgo marchigiano è noto soprattutto per il Museo dei bronzi dorati, che ospita dei reperti davvero straordinari: il gruppo dei “Bronzi dorati da Cartoceto di Pergola” è l‘unico gruppo di bronzo dorato esistente al mondo, giunto dall’età Romana ai nostri giorni.

Ma non è l’unica attrattiva di Pergola. C’è il Teatro Angel dal Foco, all’interno degli antichi magazzini del Monte di Pietà, con una pianta realizzata a ferro di mulo per adattarsi alla struttura in cui fu realizzato. E ci sono, soprattutto, le tante chiese medievali. Perché è proprio un’atmosfera medievale che a Pergola si respira.

Ma Pergola è anche sinonimo di buon cibo. Qui il tartufo si può trovare tutto l’anno, il bianco come il nero: nel mese di ottobre si ottiene persino la Fiera nazionale del tartufo bianco pregiato di Pergola. Mentre, nel weekend dell’Immacolata, va in scena la CioccoVisciola di Natale, la festa del cioccolato, visciolato e tartufo bianco pregiato.

Feste tipiche delle tradizioni che anche oggi vengono rinnovate alla luce dei tempi che stiamo vivendo. Ecco allora che all’antico folklore si affiancano eventi ultramoderni, come il Blooming Festival (11-12 settembre), un evento che si tiene da quattro anni con installazioni e videoproiezioni fuori e dentro gli edifici del centro storico di Pergola.

Questo festival è un inno alle espressioni artistiche digitali, musicali e delle arti elettroniche e ben contribuisce a valorizzare il patrimonio storico e architettonico di questo delizioso borgo.

La manifestazione è diventata talmente celebre da ospitare, oggi, anche artisti e studi creativi internazionali che vengono a Pergola per proporre le loro originali installazioni, le videoproiezioni e le performance all’interno di otto location uniche, dalle facciate dei palazzi più belli agli interni delle chiese gotiche.