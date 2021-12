Perché questo è un vero e proprio paradiso terrestre

Il paradiso terrestre esiste? Verrebbe da dire che ci sono molti luoghi sparsi per il mondo che gli somigliano, ma forse uno in particolare lo è per davvero. Parliamo delle Filippine, un vero e proprio Eden in terra la cui bellezza è riconosciuta a livello internazionale.

Le Filippine sono un Paese del Sudest asiatico che si trova nel Pacifico Occidentale, una Terra lontana ma che comprende più di 7000 isole, e una più eccezionale dell’altra. Luoghi ideali per gli amanti delle escursioni, delle spiagge, delle immersioni, del buon umore, vincitrici di premi prestigiosi, e in corsa per altrettanti riconoscimenti ambitissimi.

Infatti, Il Philippines Department of Tourism (PDOT) ha annunciato che la destinazione è stata nuovamente nominata Asia’s Leading Beach Destination e Asia’s Leading Dive Destination alla 28° edizione dei World Travel Awards, ovvero quelli che sono considerati gli Oscar del turismo.

“Siamo entusiasti che le spiagge incontaminate del Paese e gli affascinanti punti di immersione siano stati ancora una volta citati come i migliori in Asia dai prestigiosi World Travel Awards 2021. Vogliamo condividere questo riconoscimento con i nostri stakeholder del turismo, le unità del governo locale, le agenzie partner e tutti i filippini che ci hanno aiutato a promuovere le attrazioni, i prodotti e la cultura del nostro Paese” – ha commentato Berna Romulo-Puyat, segretaria del turismo

Del resto, per cinque volte le Filippine hanno vinto l’Asia’s Leading Beach Destination, e questa è la terza volta consecutiva dal 2019 che sono nominate Asia’s Leading Dive Destination.

Ma non è finita qui, il prossimo 16 dicembre a Mosca verranno svelati i nomi dei vincitori a livello mondiale dei 28° World Travel Awards e le Filippine sono candidate in diverse categorie:

World’s Leading Beach Destination 2021: Filippine;

World’s Leading Dive Destination 2021: Filippine;

World’s Leading Island Destination 2021: Siargao, Filippine;

World’s Leading Tourist Board 2021: Filippine, Dipartimento del Turismo.

Un vero e proprio paradiso tropicale che, in attesa della riapertura dei confini internazionali – che tutto il modo aspetta con ansia -, continua a preparasi al meglio per dare un caloroso benvenuto ai viaggiatori locali e internazionali appena sarà possibile. Del resto le Filippine sono anche il Paese del sorriso e il ritorno, in quello che è un vero e proprio paradiso terrestre, non può essere altro che un sogno che si realizza.