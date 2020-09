Volete essere pagati per viaggiare? Ecco cosa fare

editato in: da

E se vi dicessimo che il vostro prossimo viaggio sarà interamente spesato da qualcun altro? Tra i requisiti richiesti ci sono quelli di essere fotogenici e spigliati davanti a una telecamera, se questa descrizione corrisponde al vostro profilo allora è la vostra opportunità.

A cercare un viaggiatore, coraggioso e senza paura per un’avventura incredibile è Gordon Ramsay, cuoco e personaggio televisivo britannico, che ha iniziato la caccia al protagonista del suo nuovo show. La premessa è delle migliori: lo spettacolo ha bisogno di qualcuno che giri il mondo a caccia di avventure.

Lo show in questione sarà totalmente dedicato ai viaggi, e sarà condotto appunto da Gordon Ramsay. Altre notizie al momento non sono trapelate, ma i casting sono aperti. Se viaggiare è da sempre la vostra passione e l’idea di trasformare questo grande amore in un vero e proprio lavoro ha fatto capolino più volte nella vostra testa, forse questa opportunità è quella giusta per voi.

La società di casting che si occupa della ricerca ha delineato nei dettagli il profilo del fortunato che ricoprirà il ruolo di avventuriero nello spettacolo di Ramsay. Come si legge sul sito web dell’agenzia, il giovane viaggiatore dovrà avere spirito d’avventura, una forte personalità e una particolare propensione per il cibo. E ancora, non dovrà avere paura di dormire in tenda o arrampicarsi su una roccia.

“Cerchiamo grandi personalità che abbiano una forte curiosità di sperimentare e scoprire nuove culture per una serie di viaggi da sogno”, si legge nell’annuncio.

Non sappiamo ancora in quali posti meravigliosi nel mondo il candidato scelto andrà, né quali saranno le sensazionali e forse spaventose avventure da vivere, quello che è certo è che per i giovanissimi appassionati di viaggi questo è un sogno che si avvera.

Lo show sarà girato a Los Angeles, all’interno dello Studio Ramsay, la società di produzione televisiva del famoso chef. Inoltre i partecipanti saranno retribuiti come si legge nell’annuncio, anche se non sono stati dati ulteriori dettagli.

Se pensate di avere i requisiti giusti e siete disposti a essere pagati per viaggiare, potete candidarvi sul sito web entro e non oltre il 3 ottobre compilando la domanda online.