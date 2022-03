I Paesi che riapriranno a breve e quelli senza più restrizioni

Da giorno 1 marzo sono state abolite le misure restrittive legate ai viaggi da e per l’Italia. Ciò vuol dire che possiamo viaggiare ovunque nel mondo, a patto che un determinato Paese sia effettivamente aperto al turismo.

Lo Stivale, però, non è l’unico luogo del globo ad aver allentato le norme di viaggio. Tantissime destinazioni hanno rivisto le loro regole e altrettante si accingono a riaprire (finalmente) le frontiere.

Dubai, stop al tampone per i vaccinati

Meta perfetta per viaggiatori solitari, ma anche per famiglie è Dubai. La buona nuova è che a partire dall’1 marzo i viaggiatori vaccinati non hanno più bisogno di esporre il risultato negativo di un tampone Pcr. Basta presentare la prova dell’effettuazione del ciclo vaccinale completo o un certificato medico valido, provvisto di QR Code, attestante che nel mese antecedente l’arrivo a Dubai l’interessato è guarito dal Covid-19.

Anche chi non è vaccinato può comunque recarsi nell’Emirato, ma a seguito dell’esibizione di un test molecolare negativo effettuato entro 48 ore dalla partenza. È bene sapere, però, che ad alcuni viaggiatori potrebbe anche essere chiesto di effettuare un ulteriore controllo a campione all’arrivo

Seychelles porte aperte per gli italiani

Le fiabesche Seychelles ci aspettano. Dall’1 marzo via libera agli italiani che desiderano trascorrere una vacanza in questi paradisi. Per andarci serve effettuare un tampone molecolare con esito negativo nelle 72 ore prima della partenza.

Per chi ha contratto la malattia tra le 2 e le 12 settimane prima del viaggio, basta un tampone antigenico rapido con prova di guarigione. Bisogna, inoltre, compilare la Health Travel Authorisation e stipulare un’assicurazione sanitaria Covid-19 che copra eventuali costi di quarantena e trattamenti medici.

La Giamaica semplifica le procedure di ingresso

Affascinante e finalmente raggiungibile è la Giamaica che, in questi ultimi tempi, ha semplificato le sue procedure d’ingresso. Dall’1 marzo stop al Travel Authorization e alle misure di quarantena. Rimane obbligatorio fornire il risultato negativo di un test Covid-19 condotto entro 72 ore dalla data del viaggio.

La Giamaica è stata una delle prime destinazioni a riaprire ed è stato uno dei primi Paesi a ricevere dal Wttc il riconoscimento con il marchio globale di sicurezza e igiene.

Thailandia, allentate le misure d’ingresso

Allentate le misure d’ingresso anche in Thailandia dove, a partire dall’1 marzo, è obbligatorio presentare:

, effettuato con metodo RT/PCR, non oltre 72 ore prima della partenza. In caso di tampone positivo, è ugualmente possibile viaggiare, a condizione che l’interessato abbia un certificato medico che attesti che l’infezione è stata riscontrata non meno di 14 giorni prima, e non più di 90 giorni prima della data di partenza. E’ tuttavia a discrezione delle Autorità sanitarie locali, all’arrivo in Thailandia, decidere se il viaggiatore deve essere sottoposto a quarantena, e per quanto tempo; autorizzazione denominata “Thailand Pass”;

visto, in tutti i casi in cui è richiesto;

assicurazione sanitaria che copra tutto il mondo, o comunque la Thailandia, che comprenda anche le spese dovute al Covid-19 e abbia un massimale non inferiore ai 20.000 USD.

Il regime di quarantena è abolito per tutti, a patto che gli interessati, se maggiori di 18 anni, siano vaccinati contro il Covid-19 con ciclo completo (due dosi, oppure una dose di vaccino Johnson & Johnson) da almeno 14 prima della data del viaggio. In alternativa, è possibile produrre certificato medico di completa guarigione e certificato di vaccinazione con una sola dose, effettuata in data successiva alla guarigione.

Tunisia: niente più test per i turisti

L’Ente nazionale del turismo tunisino ha varato nuove condizioni di ingresso valide già dallo scorso 26 febbraio. Non sono più richiesti i test per tutte le persone vaccinate (con più di 18 anni), ma è comunque indispensabile presentare all’arrivo un certificato comprovante il completamento del ciclo vaccinale contro il Covid-19 o un passaporto di vaccinazione rilasciato dalle autorità sanitarie del Paese di residenza.

Per i turisti di età superiore ai 18 anni che non sono vaccinati, o che non hanno completato il loro ciclo vaccinale, è indispensabile presentare in risultato negativo di un test Rt-Pcr di almeno 48 ore o un test antigenico di almeno 24 ore al check-in e sottoporsi a auto-isolamento di 5 giorni.

Inoltre, il governo tunisino ha stabilito l’aumento della capacità al 100% per gli spazi all’aperto; l’aumento della capacità al 75% per gli spazi al chiuso con l’obbligo di presentare il passaporto vaccinale, indossare la mascherina ed aerare i suddetti spazi; e l’aumento della capacità al 100% per il trasporto turistico.

A partire dal 1° aprile 2022, infine, avverrà l’aumento della capacità al 100% per gli spazi al chiuso con l’obbligo di presentare il passaporto vaccinale, indossare la mascherina ed aerare i suddetti spazi.

Oman: stop al tampone all’arrivo

Anche l’Oman dice stop al tampone molecolare all’arrivo. I viaggiatori internazionali – compresi quindi gli italiani – devono presentare solo il certificato vaccinale con QR code, in inglese, che attesti la doppia vaccinazione anti Covid-19 il cui ultimo ciclo sia concluso almeno 14 giorni dell’arrivo in Oman.

Inoltre, è necessario scaricare l’app Tarassud+ sul proprio smartphone ed essere in possesso di un’assicurazione sanitaria della durata di almeno un mese che includa la copertura delle spese per Covid-19.

Aruba, ingresso senza tampone

La splendida Aruba ha allentato le restrizioni di ingresso per i viaggiatori vaccinati: chi ha completato il ciclo, anche con la dose booster, può entrare sull’isola senza necessità di sottoporsi a tampone.

In sostanza, i viaggiatori in possesso di Super Green Pass possono viaggiare senza altri pensieri ad Aruba purché la dose di richiamo sia stata somministrata almeno 7 giorni prima del viaggio. I viaggiatori che non rispondono a questi requisiti devono sottoporsi a tampone antigenico il giorno precedente ‘’arrivo ad Aruba oppure a tampone molecolare Pcr nei 3 giorni precedenti al viaggio.

Il super Green Pass o l’eventuale esito negativo a un tampone Covid-19 vanno caricati in fase di compilazione online della ED-Card – compilazione obbligatoria da svolgere nei 3 giorni precedenti all’arrivo ad Aruba – tramite le quale si procede anche all’acquisto dell’Aruba Visitors Insurance, assicurazione obbligatoria e non sostituibile che al costo di 15$ a persona permette di gestire in maniera rapida e semplice eventuali casi di positività in loco, coprendo tutte le spese mediche e di alloggio.

Sri Lanka, niente più obbligo di test

Lo Sri Lanka ha eliminato le ultime restrizioni Covid per l’ingresso nel Paese. Come confermato dall’Autorità dell’aviazione civile, i viaggiatori internazionali che hanno completato il ciclo vaccinale, almeno 14 giorni prima dell’arrivo, possono entrare senza più obbligo di presentare un test effettuato prima della partenza.

Chi è guarito dal Covid-19, tra i sette giorni e i sei mesi prima dell’arrivo, e ha avuto almeno una dose di vaccino è allo stesso modo esentato dal fare qualsiasi test pre-partenza.

Infine, gli adulti (maggiori di 12 anni) che non sono completamente vaccinati devo presentare l’esito negativo di un test Pcr effettuato nelle 72 ore prima della partenza, o un test rapido condotto fino a 48 ore prima della partenza.

I Paesi che riapriranno le frontiere a breve

Dal 15 marzo il Vietnam torna ad accogliere i turisti internazionali. Chi vorrà entrare nel Paese potrà farlo seguendo però il protocollo studiato dal governo per limitare il Covid, che include regole come una quarantena di un giorno, e l’obbligo di un tampone molecolare.

“L’approvazione è conforme alle nuove risposte del governo alla pandemia, che si stanno adattando in modo sicuro e flessibile e controllando efficacemente il virus”, ha affermato il governo in una nota.

Dal 15 marzo, quindi, per entrare nel Paese, bisognerà avere (oltre al visto), un certificato di completa vaccinazione Covid, e un test Pcr effettuato entro le 72 ore prima dell’arrivo. Bisognerà anche essere titolari di un’assicurazione medica o di viaggio che copra il trattamento Covid-19, e compilare un modulo sanitario tramite l’apposito sito.

Pronta a riaprire a tutti i viaggiatori internazionali completamente vaccinati, senza obbligo di quarantena, anche la Malesia. A suggerirlo al primo ministro Ismail Sabri Yaakob sarebbe stato il National Recovery Council, anche se la decisione finale dev’essere ancora presa. Per gestire al meglio i rischi il consiglio ha riconosciuto la necessità di un test Covid-19 prima della partenza e all’arrivo nel Paese.