Il 2026 segna un momento ideale per mettere Taiwan in cima alla lista dei prossimi viaggi! L’isola asiatica, sempre più presente sulle rotte del turismo internazionale, si prepara a diventare ancora più accessibile grazie a importanti novità che facilitano l’arrivo dall’Italia.
Allo stesso tempo, un calendario fitto di eventi culturali e festival rende il viaggio particolarmente interessante per chi desidera scoprire una destinazione dinamica e in continua evoluzione. Taiwan, infatti, sorprende per la sua capacità di concentrare mondi diversi in uno spazio ridotto: mercati notturni animati e templi storici convivono con città futuristiche, spiagge tropicali e montagne spettacolari.
Lunga appena 395 chilometri da nord a sud, l’isola permette di passare rapidamente dal mare alle vette, dalle metropoli alla natura più selvaggia. Un mix compatto, ma ricchissimo, pronto a farsi esplorare a partire da gennaio!
Indice
Nuovo collegamento diretto tra Italia e Taiwan
Il 16 gennaio 2026 segna un nuovo capitolo nei collegamenti tra Italia e Asia: EVA Air ha annunciato il lancio di un volo giornaliero diretto tra Milano-Malpensa e Taipei, pensato per soddisfare la crescente domanda dei viaggiatori italiani.
Il nuovo collegamento non solo offre un accesso comodo e quotidiano a Taiwan, ma garantisce anche connessioni rapide verso le principali destinazioni asiatiche, in particolare il Giappone. Da Taipei, infatti, i passeggeri possono raggiungere dieci città giapponesi: Fukuoka, Okinawa, Osaka, Sendai, Sapporo e Tokyo con voli diretti, mentre Komatsu, Kobe, Matsuyama e Aomori prevedono una sosta di almeno una notte nella capitale taiwanese.
Per chi prenota in anticipo, inoltre, è disponibile una promozione speciale: inserendo il codice VOLAEVAJP sul sito EVA Air, si ottiene il 10% di sconto su alcune classi di volo verso il Giappone.
Eventi da non perdere a Taiwan nel 2026
Nel corso del 2026, Taiwan sarà protagonista di tradizioni millenarie, festival spettacolari e celebrazioni moderne. Se programmate il vostro viaggio nel 2026, segnate in agenda questi eventi imperdibili che rendono l’isola ancora più affascinante.
Tra i più famosi c’è il Pingxi Sky Lantern Festival, che si terrà il 27 febbraio e il 3 marzo 2026. Nato come festa popolare a New Taipei City, questo evento ha guadagnato fama internazionale attirando visitatori da tutto il mondo che arrivano qui per vedere migliaia di lanterne rilasciate nel cielo notturno con desideri e benedizioni.
Subito dopo, dal 3 al 15 marzo 2026, il Taiwan Lantern Festival trasforma varie città dell’isola in un mare di luci e installazioni artistiche. Nato dalla tradizione di portare lanterne durante il festival di Primavera, oggi è un evento internazionale dove tecnologia e artigianato si fondono in spettacoli di luce, performance culturali e attività per famiglie.
Se viaggiate in estate, non perdetevi il Solar Festival (dal 1° giugno al 1° settembre 2026), una celebrazione del solstizio d’estate che combina eventi rinfrescanti, attività all’aperto, cibo, moda e turismo nei principali scenari naturali dell’isola.
Altri appuntamenti interessanti includono il Yanshui Beehive Fireworks Festival (inizio marzo), famoso per i suoi fuochi d’artificio esplosivi che illuminano la cittadina portuale con energia e adrenalina, e il Taipei International Dragon Boat Championships a giugno, che porta competizioni internazionali di barche drago sul fiume Dajia.