Nuovi collegamenti aerei diretti dall'Italia e festival culturali rendono Taiwan la nuova destinazione da raggiungere quest'anno tra natura, città e tradizioni

iStock La città portuale di Keelung

Il 2026 segna un momento ideale per mettere Taiwan in cima alla lista dei prossimi viaggi! L’isola asiatica, sempre più presente sulle rotte del turismo internazionale, si prepara a diventare ancora più accessibile grazie a importanti novità che facilitano l’arrivo dall’Italia.

Allo stesso tempo, un calendario fitto di eventi culturali e festival rende il viaggio particolarmente interessante per chi desidera scoprire una destinazione dinamica e in continua evoluzione. Taiwan, infatti, sorprende per la sua capacità di concentrare mondi diversi in uno spazio ridotto: mercati notturni animati e templi storici convivono con città futuristiche, spiagge tropicali e montagne spettacolari.

Lunga appena 395 chilometri da nord a sud, l’isola permette di passare rapidamente dal mare alle vette, dalle metropoli alla natura più selvaggia. Un mix compatto, ma ricchissimo, pronto a farsi esplorare a partire da gennaio!

Nuovo collegamento diretto tra Italia e Taiwan

Il 16 gennaio 2026 segna un nuovo capitolo nei collegamenti tra Italia e Asia: EVA Air ha annunciato il lancio di un volo giornaliero diretto tra Milano-Malpensa e Taipei, pensato per soddisfare la crescente domanda dei viaggiatori italiani.

Il nuovo collegamento non solo offre un accesso comodo e quotidiano a Taiwan, ma garantisce anche connessioni rapide verso le principali destinazioni asiatiche, in particolare il Giappone. Da Taipei, infatti, i passeggeri possono raggiungere dieci città giapponesi: Fukuoka, Okinawa, Osaka, Sendai, Sapporo e Tokyo con voli diretti, mentre Komatsu, Kobe, Matsuyama e Aomori prevedono una sosta di almeno una notte nella capitale taiwanese.

Per chi prenota in anticipo, inoltre, è disponibile una promozione speciale: inserendo il codice VOLAEVAJP sul sito EVA Air, si ottiene il 10% di sconto su alcune classi di volo verso il Giappone.

Eventi da non perdere a Taiwan nel 2026

Nel corso del 2026, Taiwan sarà protagonista di tradizioni millenarie, festival spettacolari e celebrazioni moderne. Se programmate il vostro viaggio nel 2026, segnate in agenda questi eventi imperdibili che rendono l’isola ancora più affascinante.

Tra i più famosi c’è il Pingxi Sky Lantern Festival, che si terrà il 27 febbraio e il 3 marzo 2026. Nato come festa popolare a New Taipei City, questo evento ha guadagnato fama internazionale attirando visitatori da tutto il mondo che arrivano qui per vedere migliaia di lanterne rilasciate nel cielo notturno con desideri e benedizioni.

Subito dopo, dal 3 al 15 marzo 2026, il Taiwan Lantern Festival trasforma varie città dell’isola in un mare di luci e installazioni artistiche. Nato dalla tradizione di portare lanterne durante il festival di Primavera, oggi è un evento internazionale dove tecnologia e artigianato si fondono in spettacoli di luce, performance culturali e attività per famiglie.

Se viaggiate in estate, non perdetevi il Solar Festival (dal 1° giugno al 1° settembre 2026), una celebrazione del solstizio d’estate che combina eventi rinfrescanti, attività all’aperto, cibo, moda e turismo nei principali scenari naturali dell’isola.

Altri appuntamenti interessanti includono il Yanshui Beehive Fireworks Festival (inizio marzo), famoso per i suoi fuochi d’artificio esplosivi che illuminano la cittadina portuale con energia e adrenalina, e il Taipei International Dragon Boat Championships a giugno, che porta competizioni internazionali di barche drago sul fiume Dajia.