Le offerte dei traghetti dell’estate per scoprire le isole italiane

editato in: da

Oggi raggiungere le isole italiane è ancora più conveniente grazie alle offerte sui traghetti di Moby, Tirrenia e Toremar. Per tutta l’estate, infatti, si possono raggiungere le destinazioni di mare più belle a prezzi davvero competitivi scegliendo tra ben 166 partenze al giorno. Inoltre, aggiungendo solo 20 euro si può portare a bordo l’auto per raggiungere con il proprio mezzo la destinazione desiderata in tutta comodità.

In questo modo, ad esempio, da Livorno si potrà andare alla scoperta della bellissima Sardegna con sbarco a Olbia e con una spesa di soli 27,52 euro a persona, sola andata. Una volta qui si potrà esplorare il golfo, con le sue bellissime spiagge bianche, oppure rientrare e visitare la cittadina antica, con i suoi monumenti e siti archeologici.

Chi preferisce una meta più isolata, con natura selvaggia e baie da capogiro, può scegliere un viaggio all’Isola d’Elba. Con 14,30 euro a persona, sola andata, si può partire da Piombino e arrivare a Cavo. Una volta qui si può esplorare la costa, godere del bellissimo lungomare, scoprire i fondali, lasciarsi rapire dal panorama su Piombino e sulla piccola isola di Palmaiola.

In traghetto anche verso la Sicilia. Partendo da Napoli si può arrivare a Palermo con 42,85 euro, tariffa che si considera sempre a persona e sola andata. Una volta qui si può esplorare una delle isole più belle al mondo e andare alla ricerca dei più bei monumenti di Palermo tra cui Palazzo Reale, la Cattedrale, la Cappella Palatina oppure farsi un giro al mercato per gustare tutti i prodotti tipici di questa terra. Ovviamente Sicilia è anche sinonimo di mare e sole e sarà piacevole alternare giornate di scoperta a giornate di puro relax nelle spiagge di Mondello o di Cefalù.

Tutti i viaggi a bordo dei traghetti si svolgono in totale sicurezza, con distanziamento sociale e obbligo di mascherina per tutta la durata del viaggio. Inoltre, per la prima volta quest’anno chi vuole può provare anche il nuovo servizio di ristorazione in cabina per assaggiare menù di terra o mare nella propria stanza.

Infine, Moby, Tirrenia e Toremar hanno infatti pensato di offrire a medici, infermieri, addetti ai servizi di pulizia delle strutture, addetti alla mensa degli ospedali e a tutti gli operatori e volontari sanitari uno sconto del 100% sulla tariffa passeggero (passaggio ponte, al netto di tasse e diritti).