Offerta Ryanair: prenota entro l’Epifania per volare fino a Carnevale

Fonte: 123rf Le offerte per volare low cost fino a febbraio

C’è una nuova offerta Ryanair che scade il 6 gennaio, festa della Befana. E quale migliore regalo per chi è appassionato di viaggi se non un volo per una nuova meta?

Sul sito della compagnia aerea ci sono voli a partire da 8 euro (a tratta ovviamente). Ci si può far tentare da questi prezzi stracciati per andare alla scoperta di una nuova città o cercare la destinazione che avete desiderato visitare da tempo e scoprire che ora è più accessibile che mai.

Se volete il nostro consiglio, ecco quali sono i voli che prenoteremmo e le città che visiteremmo.

Perché andare a Vitoria

Innanzitutto, nel caso non lo sapeste, stiamo parlando della Spagna. Vitoria è il capoluogo dei Paesi Baschi che in realtà sono una regione autonoma spagnola. Quindi se ci andate ricordate di non chiamarla mai “Spagna”. Molti la conoscono perché è una delle tappe lungo il famoso Cammino di Santiago, ed è sempre stata un crocevia commerciale e culturale, ma questa città merita un viaggio perché è bellissima e ha una cultura tutta sua: quella basca.

Innanzitutto, ha un centro antico in stile Medievale situato in collina che si concentra intorno alla Cattedrale di Santa Maria, in stile gotico, circondata da strade storiche e raffinati palazzi rinascimentali.

Ai piedi della città vecchia si sviluppa quella nuova, più moderna e industrializzata, ma anche più romantica, con i suoi grandi viali, i giardini e gli edifici che raccontano quanto sia elegante Vitoria. Il centro nevralgico della città è la piazza della Virgen Blancadove si trova la chiesa di San Miguel, che ospita l’immagine della Vergine Bianca, patrona della città. Nella parte più alta della città si trova la Cattedrale di Santa María attorno alla quale si diramano le strade più antiche che prendono il nome delle corporazioni. Davvero una bella scoperta.

Fonte: iStock

Perché andare a Copenhagen

La prima meta da prenotare adesso è Copenhagen, anche se i mercatini di Natale hanno già chiuso e le luminarie natalizie sono già spente. Questa città è una vera scoperta. Se la via più famosa e fotografata della città è Nyhavn, affacciata sul canale con le sue inconfondibili case colorate, c’è una Copenhagen completamente diversa, moderna, contemporanea e giovane che vi stupirà.

Si chiama Refshalevej ed è un’ex area industriale, sede dei cantieri navali B&W, riqualificata negli ultimi anni e trasformata in zona ricreativa. La si raggiunge in un quarto d’ora di bicicletta – il mezzo più utilizzato in città – ed è la zona più hipster del momento. Sempre affacciata sui canali, è un concentrato di locali, ristoranti – vi si trovano alcuni tra i più famosi del mondo, come Noma, Amass e Alchemist – e residenze, alcune ricavate all’interno di container trasformati in piccoli appartamenti.

Fonte: iStock

Un quartiere animatissimo, tanto che d’estate si viene qui a prendere il sole sui moli, a pagaiare con il kajak, a prendere un drink all’aria aperta e c’è pure un mercato street food, il Reffen. Ma tutto l’anno ci sono eventi e festival.

Perché andare a Bratislava

La Capitale della Slovacchia è un piccolo gioiello che merita un viaggio. C’è chi la chiama “piccola Praga” tanto è deliziosa, ma in realtà ha moltissime attrazioni che la caratterizzano e che la rendono davvero unica. Attraversata dal Danubio, è una delle tappe delle crociere fluviali e dista poco più di un’ora di navigazione da Vienna e il doppio da Budapest.

È una città che si gira tranquillamente a piedi ed è perfetta da visitare in un weekend. Con un budget ridotto avrete modo di visitare una città ricca di storia. Passeggiando per il centro storico di Bratislava fatto di vie pedonali su cui s’affacciano belle case d’epoca che ospitano locali, wine bar – la Slovacchia produce un ottimo vino – ristoranti, boutique hotel e negozi, ci si imbatte in alcune sculture di bronzo davvero singolari: la più famosa è quella dell’operaio che si riposa e che spunta fuori da un marciapiede, ma c’è anche la statua di Napoleone, di Christian Andersen, della Ninfa, dell’uomo che saluta col cappello, dell’uomo che inciampa e molte altre ancora.

Se salite sul tetto del Vecchio municipio, che oggi ospita il Museo della città, il più antico della Slovacchia, capite perché del soprannome di questa città: dall’alto si scoprono i tetti rossi delle case che ricordano davvero quelli di Praga. Ma c’è un altro edificio che ricorda la Capitale Ceca: il castello, visibile da ogni punto della città.