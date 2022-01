L’offerta pazzesca per volare a meno di 5 euro

La compagnia aerea low cost WizzAir ha appena lanciato un’offerta pazzesca con voli a prezzi che partono da 4,99 euro a tratta. La promozione è valida per il 17 gennaio e si può viaggiare fino al 28 febbraio.

Chi prima prenota prima viaggia, a prezzi quasi regalati, insomma.

Tra le offerte che vi segnaliamo c’è quella da Milano Bergamo a Varsavia, in Polonia (tenete conto che costa più il biglietto del pullman che dalla Stazione Centrale di Milano vi porta a Orio al Serio che il volo: 10 euro solo l’andata). Varsavia è una delle città più belle e inaspettate d’Europa. Se non ci siete mai stati è il momento di andarci ed è la città perfetta da visitare in un long weekend. Al momento non serve presentare un tampone negativo se si è in possesso del Green Pass, serve solo per tornare in Italia.

Distrutta durante la Seconda Guerra Mondiale, la Città Vecchia di Varsavia è stata ricostruita come l’originale, tanto che l’Unesco l’ha dichiarata Patrimonio dell’Umanità. Il centro storico è un susseguirsi di facciate colorate, lampioni decorati, vicoli e piazzette nascoste. Tra i luoghi più importanti, la piazza del Mercato, con la sirena – simbolo della città -, il Barbacane ovvero la fortezza difensiva che collega la Città Vecchia con la parte nuova della Capitale polacca, piazza del Castello e le chiese di San Giovanni e San Martino.

Proprio lo scorso anno la città ha ricevuto un importante riconoscimento: è stata premiata per essere la città più accessibile d’Europa 2020. In poco tempo, infatti, è riuscita a creare soluzioni che agevolassero l’accesso ai vari punti di interesse a tutti i disabili.

Di offerte WizzAir per volare adesso a meno 5 euro in Europa ce ne sono tante altre. Ci sono voli per Vienna in partenza da Roma Ciampino, per Budapest partendo da Catania o per Praga partendo da Napoli. Molte altre rotte, invece, partono in primavera se non addirittura d’estate, nel caso voleste guardare più in là nel tempo. Ci sono per la Sardegna (Malpensa – Cagliari), la Sicilia (Milano – Palermo) e la Puglia (Malpensa – Bari o Brindisi) a 4,99 euro a partire dal mese di maggio, per esempio. Non è già periodo di tintarella quello?