Ecco qual è la migliore compagnia aerea low cost in Europa

WizzAir, la migliore compagnia low cost in Europa

Quest'anno è WizzAir a vincere i World Travel Awards come "Compagnia aerea low cost leader in Europa - 2023", ovvero l'aviolinea in più rapida crescita e più sostenibile dal punto di vista ambientale a livello globale, che ha ricevuto questo ambitissimo riconoscimento per il grande impegno che mette ogni giorno nel fornire un servizio di alto livello ai propri clienti e per le sue pratiche di aviazione sostenibile.

A ritirare il premio a Batumi, città della Georgia dove si è tenuta la trentesima edizione dei World Travel Awards, è stato András Radó, Senior Communications Manager di WizzAir, che ha commentato: "Siamo onorati che la giuria abbia scelto WizzAir per questo prestigioso premio. Accresce la nostra convinzione che un servizio di alto livello per i clienti e un’offerta di voli sostenibili siano la strada giusta da seguire. Questo riconoscimento serve a testimoniare la dedizione del nostro team e la fedeltà dei nostri passeggeri".

La sostenibilità prima di tutto

Grande soddisfazione in casa WizzAir che già da tempo si impegna per accrescere la qualità del suo servizio ai clienti cercando di offrire un'esperienza di viaggio piacevole ad oltre 45 milioni di passeggeri solo in questo ultimo anno.

Per la compagnia low cost ungherese la sostenibilità è al primo posto, e per questo motivo sono diverse le iniziative dell'azienda in tal senso. Ne sono degli esempi: l'uso di aeromobili a basso consumo di carburante, gli investimenti per l'aviazione sostenibile, la diversità promossa all'interno della compagnia aerea (che comprende 100 nazionalità differenti) e una forte attenzione alla riduzione dell'impatto ambientale.

La compagnia aerea ha fatto - e continua a fare costantemente - tutto ciò che è in sui potere per diminuire l'intensità delle emissioni di CO2. In più, ha introdotto alcuni cambiamenti a bordo dei suoi 185 aeromobili come parte della più ampia strategia di sostenibilità, tra cui: il passaggio a posate biodegradabili, l'utilizzo di sedili in pelle riciclata e la sostituzione di tutti i materiali stampati a bordo per i piloti con dispositivi elettronici.

Non a caso, il vettore a basso costo è stato recentemente decretato una delle dieci compagnie aeree più sicure al mondo da airlineratings.com, l'unica agenzia di valutazione della sicurezza e dei prodotti in tutto il nostro pianeta, e nominata Compagnia aerea dell'anno da Air Transport Awards nel 2019 e nel 2023.

In più, WizzAir è stata riconosciuta come "Compagnia aerea low-cost più sostenibile" nell'ambito dei World Finance Sustainability Awards nel 2021-2023 e come "Gruppo aereo dell'anno per la sostenibilità ambientale globale" dal CAPA-Centre for Aviation Awards for Excellence 2022.

E ora arriva un altro riconoscimento, ovvero i World Travel Awards che da quando sono stati istituiti, ovvero il 1993, ogni anno premiano le eccellenze nell’ambito del turismo, fornendo un’importante guida ad esperti viaggiatori o semplici vacanzieri alla ricerca del meglio per le loro esperienze in giro per il mondo.