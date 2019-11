Offerta lampo Ryanair: voli in tutta Europa a partire da 9,99 euro

editato in: da

Non siete riusciti a partire per il ponte di Ognissanti? Nessun timore: Ryanair vi dà la possibilità di trascorrerlo programmando la prossima vacanza.

La compagnia low fare irlandese, infatti, ha da poco lanciato una nuova offerta lampo con biglietti a partire da 9,99 euro a tratta. Insomma, se si sarà abbastanza abili nel far combaciare le date (e fortunati nel trovare ancora qualche volo disponibile), potrete organizzare un viaggio spendendo appena 20 euro per i biglietti di andata e ritorno. Un’offerta imperdibile, che vi consentirà di organizzare una breve fuga oppure un viaggio un po’ più lungo.

L’offerta, valida dal 1 al 3 novembre, riguarda i voli in partenza dagli aeroporti di Milano Bergamo e Milano Malpensa, Roma Ciampino, Alghero, Napoli, Ancona, Bari, Bologna, Brindisi, Cagliari, Catania, Palermo e Pisa verso decine di destinazioni in tutta Europa. I biglietti RyanAir a 9,99 euro a tratta consentono di volare tra dicembre 2019 e febbraio 2020: il periodo ideale per visitare i mercatini di Natale, ad esempio, oppure per una fuga alla ricerca di un clima un po’ più mite (a Malta, ad esempio).

Se avete voglia di partire, ma siete a corto di idee, nessun timore. Vi aiutiamo noi con qualche proposta di viaggio che non potrà non allettarvi.

Partendo da Milano Bergamo, ad esempio, potrete decidere di visitare Colonia, città tedesca nella quale i milanesi non potranno che sentirsi a casa (e tra poco spiegheremo il perché). Sita nel nord-ovest della Germania, Colonia è una città ricca di storia, di monumenti e perfetta per essere visitata d’inverno. Come in moltissime altre città tedesche, anche Colonia è nota per i suoi bellissimi mercatini, dove trovare decorazioni natalizie e gustare dell’ottimo cibo E se, non appena arrivati nel centro della città, credete di vederci doppio, non preoccupatevi: il Duomo di Colonia è molto, molto simile a quello di Milano non è la vostra vista a giocarvi dei brutti scherzi. L’offerta RyanAir, poi, vi permette di visitare i mercatini di Colonia quando volete: tutti i giorni c’è almeno un volo da Milano Bergamo a 9,99 euro.

Se partite da Roma Ciampino, invece, potreste decide di visitare Londra prima che arrivi la Brexit. Il Governo britannico ha tempo fino al 31 gennaio per tentare di trovare un accordo con l’Unione Europea e l’offerta RyanAir vi consente di atterrare a Stansted a gennaio spendendo appena 9,99 euro. E, anche se le festività natalizie saranno già trascorse, la capitale della Gran Bretagna ha così tanto da offrire che non ci penserete troppo.

I siciliani che partono dall’aeroporto di Punta Raisi, a Palermo, possono visitare un’altra città tedesca molto famosa per i suoi mercatini di Natale. Norimberga, infatti, ospita uno dei mercatini più belli e caratteristici dell’intera Germania. Non solo: il suo centro storico, piccolo e raccolto, custodisce alcuni monumenti che vi faranno innamorare. Partendo il 18 dicembre pagherete appena 9,99 euro, con ritorno previsto per il 22 o 24 dicembre, giusto in tempo per festeggiare il Natale con la famiglia.