Obereggen Rock and Ride

È possibile mettere assieme, in un solo fine settimana snowboard contest, test materiali session di tatuaggi gratuita e musica live con tribute band dei Led Zeppelin? Ad Obereggen sì! La nota località, ad appena 20 minuti da Bolzano, cuore dello Ski Center Latemar (con Pampeago e Predazzo) che concluderà la stagione lunedì 22 aprile giorno di Pasquetta, sarà il resort esclusivo di un fine settimana (sabato 30 e domenica 31 marzo) fuori dal comune, caratterizzato da un programma da urlo: «Rock and Roll»…anzi «Rock and Ride»!

Gran apertura straordinaria, sabato 30 marzo, in notturna della pista illuminata a giorno Obereggen e del Night Snowpark. Per l’intera serata si svolgerà una Free Tattoo Session gratuita, per chiunque voglia dipingersi un ricordo indelebile sulla pelle! Basterà presentarsi, ritirare il numero e aspettare il proprio turno (i posti sono limitati).

I partecipanti potranno godersi piste e park illuminati, il rock party al Platzl-Tipi e provare le nuove tavole da snowboard messe a disposizione dai brand partner di “Rock and Ride”.

Domenica 31 marzo, nello snowpark Obereggen, uno dei più famosi d’Italia e d’Europa, si svolgerà il Neuro Jump Contest ed Cash for Trick Rail Jam nell’halfpipe, l’unico permanente in tutta Italia.

Al termine delle premiazioni, gran finale in musica alla baita Ganischgeralm con i Soul Bender, tribute band dei mitici Led Zeppelin.

Per maggiori informazioni scrivete ad info@rockandride.eu