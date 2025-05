Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

Fonte: iStock Dal 2026 in treno dall'Italia ad Austria e Germania

Non solo aerei, per poter girare l’Europa si può usare il treno. Le grandi capitali si fanno più vicine grazie alla preziosa alleanza stretta tra Trenitalia, Deutsche Bahn e ÖBB. I nuovi collegamenti faranno in modo che si possa viaggiare in poche ore da Roma fino a Monaco di Baviera e successivamente Berlino.

Le nuove tratte in treno verso le capitali europee

Non si tratta solo di un passo avanti nell’ingegneria ferroviaria ma di offrire ai viaggiatori un’opportunità concreta di per poter raggiungere, partendo da Milano e Roma altre capitali europee entro il 2026. Le nuove rotte condurranno verso Monaco di Baviera, per poi proseguire verso Berlino e partendo da Napoli dal 2028. Basteranno sei ore e mezza da Milano e otto ore e mezza dalla capitale. Tra le tappe più suggestive? Il Brennero. Con il suo tunnel farà da porta riducendo i tempi di circa 1 ora. Trento, Bolzano e Innsbruck saranno delle fermate ma anche delle opportunità per poter viaggiare con maggiore frequenza.

Non solo un modo per viaggiare con comodità e velocità ma anche di fare bene all’ambiente. il treno, rispetto all’aereo, è molto più ecologico. In più addio a file in aeroporto, regole stressanti per il bagaglio a mano o difficoltà a trovare posti vicini. L’iniziativa con il sostegno della Commissione Europea è stata scelta come Progetto Pilota riconoscendone la sua importanza.

Fonte: iStock

Il progetto di metropolitana europea

Viene chiamata metropolitana europea e altro non è che un progetto di collegamento che dà modo di raggiungere grandi capitali e città con treni ad alta velocità. Il progetto nasce mettendo in collaborazione prima i binari francesi e spagnoli e ora quelli della Germania. L’obiettivo è dar vita ad un sistema ferroviario integrato, veloce e affidabile con cui viaggiare da Napoli a Berlino con poche fermate intermedie.

Il treno scelto per l’avventura è il Frecciarossa 1000 dove ogni dettaglio viene curato: sedili ergonomici, wi-fi ultra-veloce per il business, ambienti silenziosi e spazi dove lavorare o rilassarsi.

Fonte: iStock

Quali sono le capitali raggiungibili in treno grazie a FS Italia

Accanto alle nuove mete di Berlino e Monaco di Baviera ci sono collegamenti già attivi da parte del gruppo FS Italia e Trenitalia. È stato inaugurato di recente il collegamento da Milano a Parigi e durante l’estate riprendono i treni verso Nizza e Marsiglia rafforzando la presenza italiana in territorio transalpino.

In Spagna Trenitalia opera con il marchio iryo collegando Madrid a varie mete tra cui Barcellona. Mentre in Grecia si opera sull’asse Atene-Salonicco. Verso il Nord Europa il primo collegamento è quello con Londra ma la vera novità sarà il collegamento su rotaie da Londra a Parigi previsto per il 2009. A tutto ciò si aggiunge il prestigioso piano comunicato che permetterà dal 2026 di raggiungere Monaco di Baviera e dal 2028 collegare Napoli con Berlino.

Insomma, grazie all’annuncio ufficiale possiamo iniziare a programmare dal 2026 i nostri viaggi verso Monaco di Baviera in poche ore di treno e attendere il 2028 per raggiungere Berlino partendo da Napoli. L’Europa viaggia insieme e non è mai stata così vicina.