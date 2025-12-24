Un viaggio di 115 notti tra oceani, culture e paesaggi unici, toccando 42 destinazioni tra Polinesia, Asia, Caraibi e Europa a bordo della MSC Magnifica

La World Cruise 2028 di MSC Crociere rappresenta una delle proposte più ambiziose per i viaggiatori che desiderano esplorare il mondo con lo stile e il comfort di una nave da crociera moderna. In programma per i primi mesi del 2028, questa straordinaria esperienza di 115 notti a bordo della MSC Magnifica attraversa tre oceani, tocca sei continenti e porta i passeggeri a scoprire 42 differenti destinazioni in 29 Paesi.

Il percorso copre punti iconici del globo, alternando città famose, isole remote e meraviglie naturali, offrendo un mix perfetto tra relax, cultura e spettacolo. La nave, recentemente rinnovata, è progettata per garantire un’esperienza di alto livello, con spazi dedicati all’intrattenimento, al benessere e alla gastronomia.

Non solo si attraversano gli oceani, ma si vive anche un viaggio ricco di scoperte, dalla navigazione attraverso il Canale di Panama ai paesaggi incontaminati della Polinesia, fino alle metropoli moderne dell’Asia e dell’Oceania.

Itinerario e destinazioni della World Cruise 2028

La World Cruise 2028 di MSC Crociere, che introdurrà nuove destinazioni, partirà all’inizio di gennaio 2028 (4, 5, 6 e 7 gennaio) da alcune delle principali città portuali del Mediterraneo: Genova, Civitavecchia, Marsiglia e Barcellona. Dopo aver attraversato l’Atlantico, la rotta si dirigerà verso i Caraibi, con soste in località come Ocean Cay e Cozumel, nota per le sue barriere coralline.

Uno dei momenti salienti del viaggio sarà il passaggio nel Canale di Panama, che segna il confine tra l’Atlantico e l’immenso Pacifico. Qui inizierà la parte del tour che esplora paesaggi mozzafiato e culture uniche: dal mistero dell’Isola di Pasqua (Hanga Roa), new entry, alle bellezze della Polinesia, passando per Nuku’alofa (Tonga), new entry, e Papeete (Tahiti). In Oceania, la tappa includerà diverse città della Nuova Zelanda e dell’Australia, come Sydney e Auckland, dove si uniscono tradizioni locali e cosmopolite.

La crociera proseguirà poi verso l’Asia, con soste in porti affascinanti come Chan May (Vietnam), new entry, e Sihanoukville (Cambogia), un’altra new entry, oltre a grandi centri come Singapore e Mumbai. La parte finale della traversata passerà per la Penisola Arabica con tappe in Emirati e Oman, prima di risalire attraverso il Canale di Suez per tornare nel cuore del Mediterraneo.

Questo è solo un assaggio delle tantissime destinazioni e new entry che si potranno vivere e visitare con la World Cruise 2028.

MSC Magnifica e servizi esclusivi a bordo

A rendere indimenticabile questa circumnavigazione è la MSC Magnifica, nave elegante e confortevole dotata di una vasta gamma di servizi pensati per tutte le esigenze.

Tra le novità della World Cruise 2028 c’è l’MSC Yacht Club, un’area esclusiva “nave nella nave” con suite con balcone privato, servizi di maggiordomo 24 ore su 24, concierge dedicato, lounge, ristorante e piscina riservati. Questo spazio offrirà un livello di privacy e lusso superiore, ideale per chi cerca un’esperienza di crociera di alto livello.

La vita a bordo combinerà momenti di relax e svago: dalla spa con trattamenti benessere alle attività sportive, fino agli spettacoli serali nel Royal Theatre. Per i più giovani non mancheranno club dedicati, mentre gli amanti del gusto potranno esplorare cucine internazionali grazie a ristoranti tematici e un pacchetto bevande incluso che comprenderà vini della casa, birre alla spina e altre selezioni durante i pasti.