Nuove rotte Volotea: i voli low cost dall’Italia alla Grecia

Volotea ha annunciato l’avvio di due nuove rotte alla volta di Preveza Lefkada e di Skiathos, in Grecia.

Entrambe le nuove rotte saranno disponibili a partire da luglio 2020 e, una volta alla settimana, collegheranno l’aeroporto di Verona con le due bellissime isole greche.

Circondata dal Mar Ionio, dicono che dalle acque di Lefkada sia sorta Afrodite, dea della bellezza. Ogni estate sono migliaia i turisti che vengono su ques’isola a trascorrere le vacanze. Ma chi può dovrebbe farlo fuori stagione quando si può girare l’isola con più calma e i prezzi sono più convenienti.

”Lefkada” in antico greco significa “bianco”, dato proprio dal colore della sabbia che si trova in questa zona. C’è chi la definisce “i Caraibi dello Ionio” proprio per via delle spiagge chiare e del mare cristallino che riproducono scenari tropicali.

Il paesaggio di questa grande isola è molto variegato, in quanto tra le ampie baie candide si elevano altissime scogliere a picco sul mare, con scorci molto suggestivi. È una delle isole più selvagge della Grecia. La sua conformazione montuosa la rende ideale anche per fare passeggiate tra i borghi di montagna, in una combinazione perfetta di relax e avventura e per questo tanto amata dal turismo italiano.

Non abbiamo dubbi, invece, per quanto riguarda l’isola di Skiathos, perla dell’Egeo, meglio conosciuta come l’isola di “Mamma mia”. È diventata ancor più famosa grazie al celebre musical basato sulle canzoni degli Abba.

È nota in tutto il mondo per le incantevoli spiagge sabbiose (se ne contano una sessantina), le pinete profumate e per le piccole e graziose cale. Proprio alcune delle scene più belle del film hanno come sfondo i caratteristici porticcioli e le bianche spiagge dell’isola con le acque trasparenti, immagini che trasmettono la voglia di visitare questi luoghi magici. Fuori stagione, poi, sono ancora più belli.

Il capoluogo dell’isola è Skiathos città, una bellissima cittadina che si affaccia su una baia romantica e lussureggiante. I vicoli del caratteristico borgo sono ricchi di taverne, “ouzerie” e locali alla moda dove rilassarsi alla fine di una giornata di mare. Poprio per il divertimento è anche nota come “la Capri dell’Egeo”.