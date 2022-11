Notte gratis per chi visita questa città

Fonte: iStock La Spezia

Manca ancora qualche settimana a Natale, ma le sorprese sono già iniziate: chi vuole mettersi in viaggio nei prossimi giorni, evitando la consueta calca delle festività, non può proprio lasciarsi sfuggire questa splendida occasione. C’è infatti una bellissima città italiana che ha deciso di lanciare una promozione molto interessante, volta ad attirare turisti e curiosi da ogni angolo del Paese. Scopriamo di che cosa si tratta.

La Spezia, una notte gratis per i visitatori

La ripresa del turismo passa anche da questi piccoli gesti che invogliano i visitatori ad andare alla scoperta di luoghi bellissimi e – purtroppo – spesso sottovalutati. La città della Spezia ha lanciato un’iniziativa che, ne siamo sicuri, riscuoterà grande successo: si tratta di una promozione intitolata Mille & Una Notte, riservata a tutti coloro che hanno intenzione di prenotare un soggiorno presso una delle strutture aderenti. Acquistando la propria vacanza, si avrà infatti diritto ad una notte gratis (e quindi ad un giorno in più per scoprire le tante bellezze di questa località turistica).

Per poter accedere all’offerta, bisogna innanzitutto scegliere la struttura in cui soggiornare: tra ostelli, hotel e affittacamere ce n’è davvero per ogni esigenza. A questo punto non resta che comunicare la propria intenzione di aderire alla promozione e sarà la struttura stessa ad occuparsi di tutto, premurandosi che la notte gratis non venga addebitata assieme al resto del soggiorno. È possibile usufruire dell’iniziativa anche se si vuole stare più di due notti o se si ha bisogno di prenotare più stanze o soluzioni distinte.

La promozione è riservata ad un massimo di 6 persone ed è disponibile solamente per un breve periodo: è valida infatti dal 15 novembre al 18 dicembre, ad esclusione del weekend dell’8 dicembre. Insomma, bisogna affrettarsi e cogliere l’occasione per una gita fuori porta prima delle feste di Natale, quando inevitabilmente ci sarà molta più confusione (e i prezzi schizzeranno alle stelle). Inoltre, La Spezia è una località che ha molto da offrire ai suoi turisti, anche fuori stagione. Scopriamo alcune delle sue bellezze.

La Spezia, cosa vedere

La città della Spezia, affacciata lungo la Riviera di Levante, sorge quasi al confine tra la Liguria e la Toscana. Molto conosciuta come destinazione estiva, soprattutto per la vicinanza con celebri località quali Forte dei Marmi e Viareggio, è incastonata in una profonda insenatura conosciuta con il nome di Golfo dei Poeti, perché la sua bellezza ha ispirato grandissimi artisti. Oltre al mare, caratterizzato da acque cristalline e spiagge meravigliose, è la natura incontaminata a farla da padrone: la città si trova infatti alle propaggini del Parco Nazionale delle Cinque Terre, pura magia.

Se d’estate è dunque meta di vacanze balneari, nelle altre stagioni ci si può concedere lunghe passeggiate ed escursioni fuori porta, alla scoperta di panorami mozzafiato. Ma non solo: nel centro storico di La Spezia si possono ammirare splendidi palazzi nobiliari e chiese antiche, e poi trascorrere ore tra i musei della città. Uno dei più suggestivi è senza dubbio il Museo Archeologico ospitato all’interno delle mura del Castello di San Giorgio, che sorge su un’altura a due passi dal centro abitato. Le sue testimonianze ripercorrono la storia locale a partire dalla preistoria sino ai nostri giorni.