La magia delle candele illumina la notte del borgo di Vallerano

Neppure 2500 abitanti in provincia di Viterbo, Vallerano è un piccolo borgo sito sul versante meridionale del monte Cimino. Perché è famoso? Perché, sul finire dell’estate, si tiene qui un evento magico: la Notte delle Candele.

Organizzata dall’Associazione Culturale Piccole Serenate Notte delle Candele, la speciale serata – che nel 2019 andrà in scena il 31 agosto – è ormai giunta alla sua XIII edizione. E richiama curiosi anche da (molto) lontano. Quali sono le origini dell’evento? L’occasione è la festa patronale di San Vittorio Martire, una grande festa ricca di esibizioni, di rievocazioni storiche e di concerti musicali al centro della Tuscia.

E se le celebrazioni del patrono di Vallerano si concludono con uno spettacolo pirotecnico tra i più celebri del centro Italia, è proprio la Notte delle Candele l’appuntamento più atteso: al calare del buio, la luce artificiale degli edifici si spegne, e gli abitanti del borgo dispongono tra le sue vie oltre 100.000 candele, unica fonte luminosa per l’intera notte. Così, porte e finestre, archi e scale, chiese e palazzi medievali risplendono dietro la luce delle fiammelle. E l’atmosfera si fa surreale.

È davvero un evento unico in Italia, la Notte delle Candele di Vallerano. Un evento che, ormai da qualche tempo, è a numero chiuso: per parteciparvi è infatti necessario acquistare sul sito i biglietti, il cui costo è di 5 euro per bambini tra i 6 e i 13 anni e di 10 euro per gli adulti (ma sono disponibili anche convenienti pacchetti per le famiglie).

Ma non ci sono solamente le candele, per le quali vale la pena venire sino a qui. Gli appuntamenti sono infatti tantissimi, disseminati nei più diversi angoli del borgo: concerti d’arpa, balletti, spettacoli danzanti e musicali, dj set, installazioni fotografiche, mercatini.

Intitolata quest’anno “L’arte salverà il mondo”, la Notte delle Candele è un percorso magico che guida il pubblico nella scoperta di un viaggio artistico tra suoni, immagini e affascinanti luoghi che riscoprono la loro proverbiale e incantevole natura. È una sorta di ritorno alle origini, un incontro con il bello, una notte piena di magia nel cuore della Tuscia.