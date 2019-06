Norwegian Cruise: crociere in offerta per i fiordi norvegesi

editato in: da

Fino all’11 giugno, la compagnia di crociere Norwegian Cruise Line offre uno sconto su tutte le prenotazioni per itinerari di cinque o più notti per chi parte entro il 2019.

Chi decide di prenotare una crociera last minute può risparmiare fino 200 euro per cabina con la promozione 7-Day Sale.

Si può salpare per un viaggio di nove giorni a bordo della Norwegian Getaway, una nave rinnovata proprio quest’anno, verso la Scandinavia, toccando la Russia – con un memorabile pernottamento a San Pietroburgo – e il Mar Baltico. I prezzi partono da 899 euro a persona. Si parte da Copenhagen (in Danimarca), poi si va alla volta di Berlino, Tallinn (Estonia), San Pietroburgo, Helsinki (in Finlandia) e Stoccolma (Svezia).

La Getaway è una nave enorme, lunga 325,65 metri e con una stazza di 145.655 tonnellate. Si sviluppa su 18 ponti e può ospitare fino a 3.963 passeggeri e 1.646 membri dell’equipaggio. Gli ospiti possono intrattenersi nei 28 ristoranti (e cenare all’ora che si vuole), sui cinque scivoli d’acqua o più tranquillamente passeggiare lungo The Waterfront, un’innovativa passeggiata a cielo aperto, progettata per far entrare gli ospiti in sintonia con l’oceano.

Stessa nave e quasi stesso itinerario con una sola variante: tappa a Gdynia, in Polonia, al posto di Tallin. Quwsta crociera costa 999 euro a persona.

L’offerta può essere combinata con il pacchetto “Free at Sea”, che offre agli ospiti maggiore libertà e flessibilità. I passeggeri che si imbarcano su una nave della Norwegian possono decidere se e quali servizi aggiungere alla propria crociera tra quelli compresi nel pacchetto.

Due dei seguenti pacchetti sono disponibili a 99 euro per le crociere di 7-9 giorni: bevande di marca Premium (alcoliche e non alcoliche) fino a 15 dollari a bicchiere oppure ristoranti di specialità oppure la connessione wi-fi o un credito di 50 dollari per le escursioni.