Estate in villa con piscina, anche solo per qualche ora. La tendenza che fa la vacanza

Anche quella di quest’anno sarà un’estate di prossimità. In molti, già dopo l’arrivo della primavera e delle belle giornate, hanno iniziato a sognare una vacanza rurale all’insegna della disconnessione totale. E come dargli torto? Tra videochiamate, smart working e viaggi virtuali, il nostro anno è trascorso nell’iperconnessione.

E così, tra chi si prepara a ottenere il green pass, e chi invece ha già individuato destinazioni lontano da tutto e da tutti dove trascorrere l’estate, c’è anche chi sogna di poter staccare la spina senza dover percorrere centinaia di chilometri.

Lo avevamo già visto lo scorso anno come, la villa con piscina, era diventata l‘oggetto del desiderio dei viaggiatori. Una casa, a uso esclusivo, in città, in montagna o in campagna, anche in prossimità della propria zona di residenza, ma che garantisce il distanziamento sociale e naturale, a un unica condizione: la presenza di una piscina. Non escludiamo il fatto che, anche quest’anno, la scelta di molti ricadrà proprio sull’affitto di una casa con piscina.

Ma che succede quando si ha voglia di staccare anche solo per una giornata, o per poche ore, per respirare quell’aria di vacanza? Semplice, si noleggia una piscina.

A darci la possibilità di farlo è Swimmy, il portale online che consente il noleggio di piscine tra privati. Attiva dal 2017, reduce di un grande successo in Spagna e in Francia, la piattaforma è sbarcata in Italia e permette ai proprietari di piscine di affittare la loro piscina per un’ora, mezza giornata o una giornata intera.

Oggi Swimmy conta 120.000 utenti, 3.000 proprietari registrati, 16.000 noleggi effettuati nel 2020. La registrazione sul sito è facile, veloce e gratuita e, in generale, il suo funzionamento ricorda quello di Airbnb, solo che questa volta si affitta solo la piscina.

Abbiamo fatto un giro su Swimmy e abbiamo scoperto che è possibile fare un tuffo a Milano per la pausa pranzo, o trascorrere mezza giornata a bordo piscina di una villa nella città eterna. Ci sono anche piscine immerse nelle campagne e altre che si affacciano direttamente su panorami mozzafiato come quelle del Golfo di Napoli.

La soluzione perfetta per chi ha voglia di vacanza, anche quando non è in vacanza, esiste. Ed è questa.