Newgrange, segui in diretta il ritorno del sole

Mentre il mondo si prepara a celebrare il giorno più magico dell’anno, l’autunno ci saluta silenziosamente per fare spazio all’inverno. L’appuntamento col solstizio, infatti, è previsto martedì 22 dicembre, giorno in cui la luce solare raggiungerà il suo minimo.

In questa occasione, e in molte parti del mondo, la stagione fredda viene accolta con tutta una serie di rituali, tradizioni e usanze antichissime che meritano di essere scoperte. E quale occasione migliore, se non questa, per organizzare un viaggio last minute?

La destinazione da raggiungere, per godere dell’incanto di questo momento, si chiama Newgrange. Si tratta di un sito preistorico situato nella contea di Meath, in Irlanda, le cui origini affondano nel 3200 a.C., e che quindi è più antico di Stonehenge e delle piramidi d’Egitto. È proprio qui che in occasione del solstizio d’inverno ogni anno viene organizzata una grande festa per celebrare il ritorno del sole che, nel 2023, sarà trasmessa anche in diretta streaming.

Bentornato inverno: l’esperienza magica del solstizio in Irlanda

L’appuntamento col solstizio d’inverno, come abbiamo anticipato, quest’anno è previsto il 22 dicembre. In questa occasione il sole ci terrà compagnia per appena 8 ore e 46 minuti facendo registrare così la giornata più corta dell’anno. Questo accade perché la stella madre del sistema solare raggiunge il punto di declinazione minima lungo l’eclittica, dando inizio ufficialmente alla stagione fredda nell’emisfero boreale.

Un momento, questo, che preannuncia l’arrivo di giorni bui e freddi, ma che in realtà coincide con il ritorno del sole. A partire dal 22 dicembre, infatti, la luce lentamente prenderà il sopravvento sull’oscurità. Come abbiamo anticipato, sono tantissimi i rituali antichi e moderni che celebrano questo momento. Tra i più suggestivi e affascinanti c’è sicuramente quello del Newgrange, uno dei siti preistorici più importanti d’Irlanda e del mondo intero.

Situata nella contea di Meath, nell’Ireland’s Ancient East, l’area megalitica si trasforma nel palcoscenico di uno spettacolo mozzafiato durante il solstizio. Grazie a un lavoro sapiente, e alla competenza astronomica, gli architetti riuscirono infatti a creare una struttura in grado di catturare la luce del sole.

All’alba del solstizio d’inverno accade che i raggi solari, dopo aver percorso lo stretto corridoio, raggiungono la camera funeraria e illuminano completamente lo spazio buio regalando a chi guarda la sensazione di trovarsi davanti a un incantesimo compiuto.

Newgrange, come assistere al ritorno del sole

Ammirare il solstizio d’inverno a Newgrange è una di quelle esperienze da vivere almeno una volta nella vita. Una visione suggestiva ed emozionante che però è accessibile solo a pochissime persone. Per entrare all’interno del sito, infatti, è necessario partecipare a una lotteria annuale che consente l’ingresso a soli 50 fortunati. Tutti gli altri, invece, si riuniscono all’esterno della tomba per ammirare la nascita del sole il primo giorno d’inverno.

Tuttavia c’è un altro modo quest’anno per assistere al solstizio A partire dal 21 dicembre, infatti, sarà messo a disposizione di tutti un collegamento in diretta streaming da Newgrange sul sito Heritage Ireland. Sarà questa l’occasione perfetta per sentirsi dall’altra parte del mondo e prendere parte a un evento unico e magico.