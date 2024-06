Il solstizio d’estate presso la Piramide 38° Parallelo di Fiumara d’Arte

Fonte: Ansa Il solstizio d'estate alla Piramide 38° Parallelo

Il solstizio d’estate è sempre un momento speciale, che nei millenni ha assunto un’importanza quasi sacra: si tratta del giorno più lungo dell’anno e cade solitamente attorno al 20 o al 21 giugno, quando il sole raggiunge il punto di declinazione massima. Molti turisti scelgono un posto particolarmente suggestivo dove assistere a questo fenomeno, ma non c’è bisogno di andare molto lontano per trovarlo. Andiamo alla scoperta della Piramide 38° Parallelo di Fiumara d’Arte, che lambita dagli ultimi raggi del sole offre uno spettacolo straordinario.

L’evento per ammirare il solstizio d’estate

Che il solstizio d’estate debba aver avuto un significato più profondo, in passato, è testimoniato da alcuni piccoli dettagli che ancora oggi riescono a sorprenderci. Come ad esempio il modo in cui il sole colpisce con i suoi raggi i monoliti di Stonehenge, creando dei giochi di luce suggestivi. Anche in Italia c’è un luogo speciale dove poter ammirare questo spettacolo, sebbene abbia origini decisamente più moderne. Si tratta della Piramide 38° Parallelo di Fiumara d’Arte, una monumentale opera d’arte situata in provincia di Messina.

Nei weekend del 22 e 23 giugno e del 29 e 30 giugno 2024, la Piramide aprirà eccezionalmente le sue porte dalle ore 16:00 alle ore 18:30, per vivere un’esperienza magica all’insegna della pace e della bellezza. Questo monumento è infatti un simbolo che richiama il 38° parallelo, storicamente la linea di demarcazione tra la Corea del Nord e la Corea del Sud, e vuole trasformare un vero e proprio confine che divide due popoli in un luogo di connessione, di unione e di serenità. Ma torniamo al solstizio: in questo momento dell’anno, la luce del sole al tramonto attraversa la piramide, regalando una visione mozzafiato.

Sarà in particolare domenica 23 giugno ad accogliere i visitatori con un appuntamento speciale, intitolato Tramonto nel cerchio di suoni. Per l’occasione, sarà possibile accedere gratuitamente all’interno della Piramide, attraverso un tunnel che conduce dal buio alla luce. È qui che si apre uno spazio ideato come un tempio della meditazione, nel quale i raggi del sole penetrano quasi ad illuminare la coscienza. Sarà un’esperienza davvero imperdibile, per aprire gli occhi e il cuore alla bellezza in questo magico solstizio d’estate.

La Piramide 38° Parallelo di Fiumara d’Arte

Ma che cos’è la Piramide 38° Parallelo? Richiama ovviamente le piramidi d’Egitto, ma è stata costruita solamente nel 2010: è infatti un’opera d’arte realizzata da Maurizio Staccioli, sulla cima di una panoramica altura situata nel territorio di Motta D’Affermo (prov. di Messina). Il luogo non è stato scelto a caso, dal momento che qui passa il 38° parallelo. La Piramide, alta ben 30 metri, è composta da lastre in acciaio corten: si tratta di un materiale ben noto per una sua peculiare caratteristica, dal momento che a contatto con l’aria si ossida e diventa di un colore bruno molto intenso.

La Piramide fa parte di un complesso monumentale voluto da Antonio Presti, presidente della fondazione Fiumara d’Arte. Quest’ultima è considerata un vero e proprio museo all’aperto, il più grande d’Europa: sono nove gli artisti che hanno partecipato a questo progetto, realizzando altrettante opere d’arte contemporanea che attirano molti turisti da ogni parte del mondo. Quella di Staccioli è qualcosa di davvero straordinario, soprattutto in un momento come il solstizio d’estate. Un’occasione unica per vivere la magia di questo periodo dell’anno.