New York offrirà il vaccino gratis ai suoi turisti (e tante altre novità)

10+ ragioni per cui ameremo per sempre New York

Gli Stati Uniti sono pronti a ripartire e in particolare lo è la città più amata del mondo: New York, dove il vaccino contro il Covid-19 verrà offerto anche ai turisti in visita. Un modo originale, ma soprattutto sicuro, per invogliare i visitatori a ritornare a popolare le strade della Grande Mela.

A proporre questo piano è stato il sindaco Bill de Blasio che ha deciso di offrire a tutti i vaccini Johnson & Johnson (e in maniera gratuita). Un’idea che segue l’annuncio del governatore Andrew Cuomo di riaprire i teatri di Broadway a partire dal mese di settembre. Ma non solo, per invogliare i turisti americani o stranieri New York punta anche su un’incredibile ventaglio di novità: dai nuovi hotel alle nuove stazioni ferroviarie, dalle proposte culturali e degli show a quelle gastronomiche, dalla rivitalizzazione di interi quartieri ai tentativi di enfatizzare gli aspetti green in una metropoli che non brilla certo per immagine ecologica.

Un vero e proprio diluvio di proposte tra cui il Tribeca Film Festival, il nuovo osservatorio Summit One Vanderbilt e le novità al Louis Armstrong Center. Una su tutte è “The Black Experience” che comprende esperienze che vanno dagli itinerari “self” alle visite guidate, dagli incontri con i “locals” alle immersioni gastronomiche. E tutto all’insegna dell’anima della città grazie alle mille sfumature della cultura “black” in tutti i quartieri newyorkesi.

Una proposta, quella di New York, che si unisce anche ad altre straordinarie realtà del nostro Pianeta. Ad offrire pacchetti turistici che comprendo la vaccinazione, infatti, sono mete esclusive come le Maldive, Dubai o Mauritius e destinazioni più vicine ed economiche come la Russia. Ma anche l’Alaska spera che questa strategia le consenta di far ripartire il turismo.

Senza dimenticare, chiaramente, il pacchetto vacanze all inclusive (ora anche con vaccino) dei Caraibi. Barbados, per esempio, da maggio ha deciso di offrire le vaccinazioni ai suoi visitatori. Mentre nelle Isole Vergini il programma ha già preso il via, con il vaccino offerto a tutti i viaggiatori che hanno più di 16 anni.

Strategia vincente quella di questi Paesi, ma anche e soprattutto di New York che non solo è Terra di un’offerta turistica invidiabile, ma è anche in grado di offrire il vaccino gratuitamente a tutti i suoi futuri e tantissimi visitatori. Un modo per riportare i viaggiatori di tutto il mondo tra le vie della città in maniera sicura e di prendersi assolutamente cura di loro.