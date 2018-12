A Natale si può regalare un’esperienza di viaggio con un voucher

editato in: da

Dimenticate i profumi, gli smartphone, i droni o il nuovo piumino firmato. Il più bel regalo che si possa ricevere per Natale è un viaggio.

È adatto a un sigle e a una coppia, a un giovane e a una persona ‘agè’, a un uomo e a una donna. Il viaggio, insomma, è un regalo perfetto. A Natale si può quindi regalare un’esperienza più che un oggetto, quella di un viaggio.

Ora non serve neanche più scegliere la meta: quella la deciderà chi riceve il regalo. Sono sempre più le compagnie aeree, ferroviarie, le catene di hotel ecc che mettono a disposizione dei voucher regalo: si sceglie la cifra che si è disposti a spendere, si clicca sul sito e si paga con carta di credito. In cinque minuti il regalo è fatto!

Tanto più che si evita la folla dei negozi che, sotto Natale, è un vero incubo, si evita il traffico, ma soprattutto si evita di scervellarsi nella scelta dell’oggetto giusto per la persona giusta.

Tra i voucher di viaggio più gettonati ci sono quelli di Ryanair. Si parte da un minimo di 25 euro fino a un massimo di 200. E si può aggiungere anche un biglietto natalizio con tanto di messaggio personalizzato. Alla cifra spesa viene aggiunta una commissione di 2 euro. Il destinatario del regalo riceve subito una mail con i suo voucher regalo.

Una gift card di Natale per regalare voli ce l’ha anche Alitalia. Si può scegliere se regalare una card del valore di 50, 100 o 200 euro. A chi fa il regalo viene anche offerto uno sconto del 15% per l’acquisto della card (sopra i 100 euro). Bisogna effettuare l’acquisto tra il 10 e il 28 dicembre.

Ci sono voucher regalo anche per viaggiare in treno. Trenitalia ha la sua Carta regalo in diversi tagli: 25, 50, 100 e 150 euro. Oltre i 100 euro, chi fa il regalo riceve un buono da 10 euro da utilizzare per un viaggio in treno. Chi riceve il regalo si vede subito recapitata una mail con la carta. C’è tempo fino all’Epifania.

Non solo aerei e treni, ma anche hotel. La catena di Eco bnb permette di scegliere sul proprio sito gift card natalizia a partire da 20 euro. Si può aggiungere anche un biglietto personalizzato. Chi riceve questo regalo può scegliere di soggiornare in una delle 2500 strutture ricettive ecosostenibili che fanno parte del circuito e che ci sono in tutta Europa.

E poi ci sono i cofanetti regalo. Si sceglie un tema e chi lo riceve decide quando partire e dove andare.

Tra i cofanetti Smartbox ce ne sono diversi dedicati al wellness e al relax. Ci sono pacchetti con una notte o due incluse, in Italia ma anche all’estero, dalla Costa Azzurra al Marocco. I prezzi partono da 59,90 euro fino a 599,90.

Tra i Boscolo ci sono i nuovi cofanetti Hotel insoliti con cui si può regalare un soggiorno in un tree hotel in Slovenia o in un castello tra le colline di Verona o ancora in una bolla trasparente sotto le stelle con vista sul Lago Maggiore. Costano 319 euro.

Se chi riceve il regalo ama la buona cucina, il migliore regalo sarà invece un cofanetto di Emozione3 dedicato ai viaggi gourmet. Si può fuggire per un weekend di una o due notti alla scoperta di luoghi caratteristici e famosi per la loro gastronomia. I prezzi partono da 69,90 euro fino a 189,90 euro.