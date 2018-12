Cosa fare a Natale e Capodanno in Versilia

editato in: da

Nota soprattutto come destinazione per le vacanze estive, la Versilia – durante il periodo natalizio – cambia completamente volto.

Questa zona della Toscana, sita all’interno della provincia di Lucca, regala tutta una serie d’appuntamenti adatti sia alle famiglie coi bambini che ai giovani in cerca di divertimento. A Forte dei Marmi, ad esempio, va in scena la tradizionale Fiera di Natale: fino al 26 dicembre, in Piazza Garibaldi (e nelle vie adiacanti) si possono acquistare addobbi per la casa, giocattoli, bijoux e numerose creazioni d’artigianato.

Mentre, a Marina di Pietrasanta, Il Mondo di Babbo Natale è il più grande parco divertimenti d’Italia a tema natalizio. Fino al 23 dicembre, all’interno della Villa La Versiliana, è possibile visitare la camera da letto di Babbo Natale, il suo ufficio postale, la sala da pranzo, la cucina, persino vedere la sua slitta.

La notte del 24 dicembre l’appuntamento più suggestivo va in scena a Pietrasanta. Qui, Camel Ponce attrae ogni anno migliaia di giovani nel centro storico della città, dove – in piazza Duomo – si augurano Buon Natale e celebrano la Vigilia bevendo ponce, bevanda alcolica nata a Livorno tra il XVII e il XVIII secolo, a base di caffé concentrato e rum “fantasia”, invenzione locale costitutita d’acqua, zucchero e caramello scuro.

E se invece si dovesse capitare in Versilia a Capodanno? Gli eventi, in questo caso, sono tantissimi. Ci sono le feste al chiuso, in discoteca o nei ristoranti vip, e ci sono poi le affollate passegiate da cui godersi i fuochi d’artificio sul mare. I lungomari di Lido di Camaiore, di Viareggio, di Marina di Pietrasanta, di Forte dei Marmi e di Marina di Massa, nella notte di San Silvestro sono uno splendido brulicare di gente d’ogni età, riunita a festeggiare l’arrivo del nuovo anno.

Allo stesso modo, super gettonate sono le feste in discoteca. Del resto, del divertimento la Versilia è la patria. Dalla leggendaria Capannina di Franceschi al Maki Maki, dall’Ostras Beach alla Bussola Versilia e al Seven Apples, le feste in programma non si contano. Anche se, la più iconica, è la mitica festa “Una notte da leoni”, che quest’anno ha scelto come location la Capannina di Viareggio.

Da inizio a dicembre all’Epifania, ecco dunque che un weekend in Versilia ha molto da offrire.