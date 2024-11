È stata scoperta per caso una città segreta sepolta sotto il ghiaccio

Fonte: Getty Images Ritrovamento nel ghiaccio

Gli scienziati della NASA hanno scoperto una città abbandonata da quasi 60 anni, sotto circa 30 metri di ghiaccio. Precedentemente utilizzata come base militare statunitense per il Progetto Iceworm, Camp Century è una reliquia della Guerra Fredda costruita nel 1959 nella Groenlandia settentrionale, durante l’apice della corsa agli armamenti nucleari contro l’Unione Sovietica. Divenne nota come la “città sotto il ghiaccio” dopo essere stata costruita, tagliando una rete di tunnel nella superficie della calotta glaciale con piani di espansione. Ma dopo soli otto anni, fu abbandonata nel 1967. Perché? Ecco cosa è successo in quel territorio caratterizzato da temperature molto rigide.

Il progetto Iceworm aveva come obiettivo quello di installare una rete di siti di lancio di missili nucleari per resistere a un eventuale attacco dell’ex Unione Sovietica. La base militare era alimentata da un reattore nucleare che poi è stato rimosso quando il progetto è stato terminato poiché la calotta glaciale non risultò stabile. Gli studi e le aspettative non sono andati come dovevano e la gestione ha portato allo smantellamento dell’intero progetto. Tuttavia sepolti nel ghiaccio sono rimasti alcuni rifiuti pericolosi che sono diventati un problema ambientale.

Gli scienziati che hanno scoperto Camp Century

Alcuni radar avevano rilevato negli anni alcune strutture del campo come puntini luminosi negli strati di ghiaccio, ma solo nell’aprile 2024 lo scienziato della NASA Chad Greene e l’esperto dell’agenzia Alex Gardner, stavano mappando le calotte glaciali mentre sorvolavano la Groenlandia, quando inaspettatamente hanno rilevato la città sul loro radar. Alex Gardner, uno scienziato della criosfera del Jet Propulsion Laboratory (JPL) della NASA, che ha contribuito a guidare il progetto, ha affermato: “Non stavamo cercando Camp Century, ma è spuntata fuori. All’inizio non sapevamo cosa fosse“. Dopo 58 anni, le strutture arcaiche avevano ceduto all’ambiente ostile ed erano state coperte di neve e ghiaccio.

Fonte: NASA

“Nei nuovi dati le singole strutture nella città segreta sono visibili in un modo mai visto prima” ha affermato Greene, anche lui uno scienziato al JPL. I precedenti rilievi dell’area mostravano l’area solo come un modello bidimensionale della calotta glaciale rispetto alla tecnologia odierna con l’UAVSAR (Uninhabited Aerial Vehicle Synthetic Aperture Radar) della NASA che produce mappe con maggiore realismo. Il radar funziona come un ultrasuono per le calotte glaciali in grado di mappare la superficie del ghiaccio e gli strati interni.

Dove si trova Camp Century

Hanno confrontato le nuove immagini radar di Camp Century con le mappe storiche della disposizione pianificata della base e hanno scoperto che le strutture parallele erano allineate con i tunnel costruiti per ospitare più strutture per la base. Greene ha affermato: “Il nostro obiettivo era calibrare, convalidare e comprendere le capacità e i limiti di UAVSAR per la mappatura degli strati interni della calotta glaciale e dell’interfaccia ghiaccio-letto“.

“Senza una conoscenza dettagliata dello spessore del ghiaccio, è impossibile sapere come le calotte glaciali risponderanno al rapido riscaldamento degli oceani e dell’atmosfera, limitando notevolmente la nostra capacità di prevedere i tassi di innalzamento del livello del mare“. Gli scienziati sperano che il radar utilizzato per catturare le immagini di Camp Century all’inizio di quest’anno consentirà la prossima generazione di mappatura delle calotte glaciali in Groenlandia, Antartide e oltre.