La Groenlandia ha il parco più grande del mondo ma anche il meno visitato

Laureata in cinema, teatro e spettacolo multimediale, oggi lavora come redattrice e social media manager freelance

Fonte: iStock Il paesaggio selvaggio del Parco Nazionale della Groenlandia Nordorientale

Il Parco Nazionale della Groenlandia Nordorientale è una delle meraviglie naturali più straordinarie e meno conosciute del nostro pianeta. Con una superficie che supera i 972.000 chilometri quadrati, è il parco naturale più grande del mondo e rappresenta un angolo remoto e selvaggio dell’Artico, lontano dai flussi turistici tradizionali.

Qui, la natura è intatta, ma l’accesso a questo paradiso glaciale è tutt’altro che facile. Scopriamo di più su questo luogo affascinante e quasi inaccessibile e il motivo per cui, nonostante sia il più esteso del mondo, questo parco sia anche il meno visitato in assoluto.

Cosa vedere nel Parco Nazionale della Groenlandia Nordorientale

La Groenlandia, terra di ghiacci e natura incontaminata, custodisce al suo interno un tesoro ambientale che pochi conoscono. Il Parco Nazionale della Groenlandia Nordorientale, creato nel 1974, è il parco naturale più grande del mondo, con una superficie che supera i 972.000 chilometri quadrati, un’estensione più del doppio di quella della Francia. Questo parco si estende dal cuore dell’Artico fino alle sue remote coste, un angolo di Europa che sembra quasi al di fuori del tempo e dello spazio, un luogo dove la natura regna sovrana e indomita.

Il paesaggio che caratterizza il parco è straordinariamente variegato. Qui, i ghiacciai che avanzano e le maestose montagne frastagliate si alternano a fiordi profondi e tundre colorate. In alcune aree, i ghiacci ricoprono il suolo per tutto l’anno, mentre in altre, durante i mesi estivi, la vegetazione della tundra esplode in una miriade di colori, dai rossi agli arancioni, un contrasto mozzafiato con il blu intenso delle acque artiche. La geografia, così diversificata, rende il parco un microcosmo di bellezze naturali, un luogo dove ogni angolo svela un nuovo scenario.

Fonte: iStock

La fauna che abita queste terre è altrettanto affascinante. Nonostante le condizioni climatiche estremamente rigide, il parco ospita una varietà sorprendente di animali. Tra le specie più iconiche troviamo il bue muschiato, l’orso polare, la volpe artica e il lemming, che si sono adattati alla vita in un ambiente tanto ostile. Le acque che circondano il parco, inoltre, sono popolate da balene, trichechi e numerose colonie di uccelli marini. Questo ecosistema unico, dove la vita selvaggia prospera nonostante le difficoltà, rende il parco un luogo di grande interesse per gli appassionati di natura e biologia.

Perché questo parco è il meno visitato del pianeta

Nonostante le sue dimensioni colossali e la straordinaria bellezza, il Parco Nazionale della Groenlandia Nordorientale è anche uno dei luoghi meno visitati al mondo. Solo una manciata di ricercatori e avventurieri ha avuto il privilegio di esplorarlo. Le difficoltà logistiche e le condizioni climatiche estreme rendono infatti l’accesso a questa remota regione praticamente impossibile per la maggior parte dei viaggiatori. Non ci sono strade che attraversano il parco, né villaggi permanenti o infrastrutture turistiche. Questo isolamento naturale contribuisce a preservare la sua bellezza intatta, ma allo stesso tempo lo rende un obiettivo difficile da raggiungere. Chi ha avuto la fortuna di visitarlo parla di un viaggio che richiede preparazione e adattamento a condizioni climatiche che vanno dal freddo polare a venti fortissimi, ma che, una volta affrontati, regalano emozioni senza pari.

Come accedere al Parco Nazionale della Groenlandia Nordorientale

Accedere al Parco Nazionale della Groenlandia Nordorientale non è un’impresa semplice, ma per chi è disposto ad affrontare le difficoltà, è possibile vivere un’esperienza unica al mondo. Poiché non ci sono strade né infrastrutture turistiche all’interno del parco, l’accesso avviene principalmente via aerea.

Le principali modalità di accesso sono i voli charter da Nuuk, la capitale della Groenlandia, o da altre località più a sud. Alcuni tour operator specializzati offrono pacchetti per esplorare le regioni circostanti il parco, ma raramente si accede all’interno vero e proprio del parco senza una preparazione adeguata. La maggior parte dei visitatori proviene da ambienti scientifici o da spedizioni avventuriere organizzate, che permettono di addentrarsi in queste terre selvagge con mezzi specializzati, come elicotteri o piccole imbarcazioni.

Inoltre, i viaggiatori che decidono di affrontare questa avventura devono essere pronti a condizioni estreme. Come già detto, le temperature polari, i venti forti e la totale assenza di strutture ricettive fanno sì che chi si avventuri in queste terre debba essere altamente preparato e in grado di adattarsi rapidamente ai cambiamenti del clima.