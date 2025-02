Korouoma Canyon, come visitare le cascate di ghiaccio in Lapponia

Il Korouoma Canyon è un territorio unico da scoprire in Lapponia: le cascate di ghiaccio e le attività da fare per scoprire la vita dell'Artico

Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

Fonte: iStock Korouoma Canyon

Nei dintorni di Rovaniemi c’è un posto incantato in cui poter osservare le cascate di ghiaccio: siamo nella Lapponia finlandese, precisamente a Korouoma, un canyon lungo 30 km e profondo circa 130 metri, al confine tra Posio e Ranua. Questa valle affascinante ci dà la possibilità di ammirare le cascate di ghiaccio: il territorio è unico nel suo genere, una tappa imperdibile per tutti coloro che hanno in programma un viaggio nelle sue vicinanze.

Korouoma Canyon, cosa sapere prima di visitarlo

Fonte: iStock

Prima di parlare di cosa vedere e cosa fare nel canyon di Korouoma, diamo un po’ di informazioni per godersi il soggiorno in Lapponia nel migliore dei modi: questa riserva naturale protetta si estende per 30 km ed è antichissima. Un territorio dalla conformazione geografica che racconta una storia lunga milioni di anni: durante l’inverno, dà il suo massimo, con le famose cascate di ghiaccio che tolgono il fiato.

Impressionanti e imponenti, è naturalmente possibile prevedere di visitare il luogo con una visita guidata, per scoprire i punti panoramici (o per concedersi uno spuntino intorno al fuoco, attività imperdibile). Per gli escursionisti, significa mettersi (davvero) alla prova, non a caso turisti da tutto il mondo scelgono di visitare il parco, per scoprire specie rare, avvistare tracce di lupi, alci o renne, accendere un fuoco da soli e scoprire la vita nell’Artico. Tutte attività che arricchiscono il bagaglio culturale, ma anche esperienziale e che rafforzano la tempra.

Come raggiungere il canyon di Korouoma

Il consiglio che diamo è di prenotare un tour, che di solito vengono organizzati in pochi gruppi di persone per promuovere una forma di turismo sostenibile e responsabile (talvolta i tour vengono personalizzati sulla base delle esigenze delle persone, proprio perché sono attività pensate per mostrare davvero la vita nel territorio).

Siamo a 110 km a sud-est di Rovaniemi: per arrivare al canyon di Korouoma, bisogna dunque prendere la strada 81 – Rovaniementie e proseguire verso Posio, per 100 km. Già durante il viaggio abbiamo l’opportunità di ammirare il panorama, la vita nell’Artico: lo svincolo per il canyon è segnalato, da lì è poi possibile iniziare l’escursione. Il sentiero ad anello porta infatti al punto di partenza. I tour hanno una durata prevista di circa 7 ore, in ogni caso.

Cosa vedere nel canyon di Korouoma

Fonte: iStock

Questo magnifico territorio sorge in una vallata alta 100 metri circa, scavata dal fiume Korojoki: è proprio il suo corso a formare le cascate Jaska Jokunen, Mammuttipotuous e Ruskea Virta. Le temperature in inverno scendono di diversi gradi sotto lo zero, pertanto è indispensabile farsi trovare preparati con abbigliamento adeguato (è anche consigliabile essere allenati prima di intraprendere uno dei sentieri di trekking disponibili all’interno del parco). Roccioso, impressionante e imponente, è il modo migliore per scoprire la natura maestosa del Circolo Polare Artico, una sorta di ritiro “wild” in cui essere a contatto con la natura selvaggia. Ed è naturalmente importante portare con sé uno zaino con tutto l’occorrente per affrontare questa escursione che rimarrà indelebile nella mente di chi la vivrà in prima persona.