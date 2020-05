Mumbai si tinge di rosa. Spettacolare invasione di fenicotteri per il lockdown

editato in: da

Quella tra i fenicotteri e Mumbai è una storia d’amore che perdura negli anni, ma oggi quel legame sembra più solido che mai. In questi giorni infatti, i Phoenicopterus Linnaeus, sono diventati i veri protagonisti delle strade della città, perché mentre l’uomo ha fermato le sue attività a causa del Coronavirus, la natura non lo ha fatto.

Lei, più bella e forte che mai, si è riappropriata dei suoi spazi mettendo in scena alcuni degli spettacoli più incredibili ai quali abbiamo assistito: acque limpide e cristalline a Napoli, animali che vagano nelle strade delle città del mondo e ancora piazze e scorci silenziosi che sembrano essere usciti da un film.

Madre Natura ci ha fatto un altro regalo, quello della vista di splendidi fenicotteri rosa che hanno invaso i laghi di Mumbai. Proprio nella città indiana gli spettacolari uccelli, da sempre apprezzati dagli estimatori della natura e non solo, hanno preso possesso dei laghi e dei corsi d’acque e come per magia, un mare di rosa ha abbagliato e incantato i residenti del posto.

Gli uccelli migratori in realtà, non sono nuovi di questa città, ogni anno infatti raggiungono Mumbai per trovare la loro isola felice. Nel tempo la loro presenza è diventata una vera e propria attrazione turistica, moltissime persone, da tutto il mondo, arrivano fin qui per ammirare questo spettacolo colorato e quasi magico.

Quest’anno, secondo quanto dichiarato dalla Bombay Natural History Society, c’è stato un aumento del 25% nella migrazione di questi esemplari, gli scienziati prevedono entro la fine di maggio un numero da record: arriveranno in città oltre 134 mila fenicotteri.

Grazie al lockdown, e alla quasi assenza di traffico, gli uccelli migratori hanno trovato qui un ambiente molto più tranquillo e privo di disturbi, ideale per trascorrere il loro tempo. L’eccezionalità dell’evento inoltre, non riguarda solo il numero dei fenicotteri arrivati in città, ma la loro diffusione.

Alcuni di questi uccelli infatti sono arrivati in branco in zone in cui prima non si erano mai visti proprio perché in quei posti l’attività umana ora è quasi assente. Così la natura ha deciso di farci un regalo, l’ennesimo, per ricordarci le meraviglie che le appartengono e che dovremmo sempre rispettare.