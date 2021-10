MSC lancia la sua seconda nave di lusso: Explora II

Una fuga inedita verso l’oceano per una nuova generazione di viaggiatori esigenti. Questa la mission e l’essenza di Explora Journeys, il nuovo marchio di lusso del Gruppo MSC Cruises che ha celebrato l’inizio della costruzione della sua seconda nave: Explora II.

Con la cerimonia del taglio di lamiera, che si è svolta il 6 ottobre a Castellammare di Stabia, nel Golfo di Napoli, sono ufficialmente iniziati i lavori di costruzione della seconda di quattro navi da crociera di lusso di nuova concezione che Fincantieri sta costruendo per Explora Journeys.

Explora II dovrebbe accogliere a bordo i primi ospiti nella primavera del 2024. Intanto, è attualmente in fase di costruzione Explora I, pronta a solcare i mari e a raggiungere mete ambite ed esclusive per maggio 2023. A seguire, due ulteriori nuove navi entreranno in flotta nel 2025 e nel 2026, a testimonianza dell’impegno del Gruppo MSC per lanciare il marchio Explora Journeys, ideato per una nuova generazione di viaggiatori più esigenti, alla ricerca di lusso e comfort.

Con le sue navi dotate delle ultime tecnologie marine e di supporto ambientale, il brand di lusso di MSC mira ad offrire un’esperienza unica di viaggio di lusso all inclusive, per coloro che desiderano esplorare in modo diverso. Gli itinerari pensati ad hoc per gli ospiti fonderanno destinazioni rinomate con porti meno battuti, offrendo una crociera all’insegna della scoperta.

Ciascuna nave è stata progettata in collaborazione con i più importanti designer di superyacht. Explora II sarà caratterizzata dallo stesso design innovativo di Explora I, e anch’essa offrirà 461 spaziose suite fronte oceano, tutte dotate di terrazza privata e di un generoso spazio esterno.

Le navi sono state concepite in ottica sostenibile, per questo utilizzeranno tecnologie per l’ambiente di ultima generazione e allo stesso tempo saranno pronte ad adattarsi alle soluzioni di energia alternativa, non appena saranno disponibili. Explora Journeys ha creato, inoltre, il servizio “Su Appuntamento”, iniziativa grazie alla quale i consulenti di viaggio potranno fissare un appuntamento con un rappresentante della customer experience per discutere e richiedere una lista d’attesa su una suite specifica per uno o più degli otto viaggi inaugurali, durante il primo anno di Explora I, compreso il primissimo viaggio inaugurale della nave.

Il servizio, che sarà mantenuto a tempo indeterminato, è alla base di un nuovo approccio totalmente incentrato sul cliente, e fornisce ai consulenti di viaggio la possibilità di fissare un appuntamento per fare una prenotazione in lista d’attesa per i loro clienti, che potrà poi essere convertita in una prenotazione definitiva in una data successiva. Le opzioni di lista d’attesa tramite il servizio “Su Appuntamento” per Explora II saranno disponibili dalla primavera 2022. Nel frattempo, si aprono questo autunno le prenotazioni per la stagione inaugurale del 2023.