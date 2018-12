MSC: sconti del 50% grazie alla campagna “Prezzo leggero...

editato in: da

Prenotare nel 2018 le proprie vacanze estive 2019 garantisce uno scontro incredibile: Msc Crociere offre infatti cabine a metà prezzo.

Msc Crociere invita i propri clienti a guardare alle vacanze estive del 2019, approfittando di tariffe davvero convenienti. Anche quest’anno infatti è stata proposta la promozione “Prezzo leggero”. Offerte di cui approfittare al volo, considerando come sia possibile risparmiare il 50% rispetto al prezzo pieno. Una cabina a metà prezzo non è qualcosa che accade tutti i giorni, per questo si dovrà essere lesti. Come sempre, in ambito vacanziero, vale la legge del chi prima acquista più risparmia.

La promozione è valida anche per quelle prenotazioni inerenti le suite proposte nell’esclusivo Msc Yacht Club, presente a bordo delle navi ammiraglie. In merito a quest’incredibile offerta si è espresso Luca Valentini, direttore commerciale di Msc Crociere: “Abbiamo ricevuto numerose richieste da parte di singoli viaggiatori e agenzie. Per questo motivo si è deciso di ripetere la promo ‘Prezzo Leggero’ anche nel 2018. Chi programma le proprie vacanze in anticipo viene premiato con uno sconto del 50% sulla quota crociera. Una promozione che aiuta le agenzie, considerando le tante richieste in un periodo solitamente di bassa affluenza”.

Occorre chiarire però come Msc Crociere non intenda offrire uno sconto di tale portata a tutti i propri passeggeri. Analizzando nello specifico la proposta, si nota come lo sconto riguardi il secondo passeggero. Per ogni quota pagata, la seconda sarà ridotta del 50%. Una precisazione necessaria, che non diminuisce di certo la portata dell’affare. Prevedere una spesa del genere, in un periodo così vicino al Natale, non è di certo possibile per tutte le famiglie. Si tratta però di un investimento che alla lunga porta un risparmio considerevole.

Nel 2019 saranno 16 le navi da crociera del marchio, grazie all’introduzione della Msc Bellissima, in arrivo a marzo. Tante le offerte per i clienti interessati, con l’ultima arrivata, così come la Meraviglia, che propongono spostamenti tra Italia, Malta, Spagna e Francia, per un totale di 7 notti. La Seaside invece prevede 14 notti tra Stati Uniti, Porto Rico, Isole Vergini, St. Maarten, Mahamas, Giamaica, Cayman e Messico, mentre la Armonia propone 13 notti tra USA, Cayman, Messico, Cuba e Honduras.