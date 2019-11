Crociere: con MSC la seconda persona la prossima estate paga la metà

editato in: da

Sta per salpare la MSC Grandiosa, la nave più grande d’Europa

I giorni si accorciano sempre più e il freddo inizia a farsi sentire. Se l’estate passata vi sembra ormai uno sbiadito ricordo e la prossima stagione calda è ancora lontana da venire, cosa c’è di meglio che iniziare a pensare alle future vacanze che vi aspettano? D’altronde, è proprio per questo che MSC Crociere ha pensato a delle offerte straordinarie, che non dovreste lasciarvi sfuggire.

La compagnia navale ripropone, per le crociere in partenza nell’estate 2020, la promozione Prezzo Leggero, dedicata a chi viaggia in coppia: la seconda persona paga infatti la metà. E per i più esigenti c’è anche l’offerta Prezzo Super Leggero, che allo sconto del 50% per il secondo passeggero abbina anche il pacchetto bevande illimitato ai pasti. L’offerta è valida per le prenotazioni effettuate entro il 31 gennaio 2020, per le crociere della prossima estate dirette nel Nord Europa, nel Mediterraneo o ai Caraibi.

Le possibilità sono tantissime, e ce n’è per tutti i gusti. Chi desidera un viaggio diverso, alla scoperta di alcuni dei luoghi più affascinanti e suggestivi del mondo, può approfittare dell’occasione per una vacanza nei mari del nord. Uno degli itinerari più amati dai turisti è quello che conduce tra i bellissimi fiordi norvegesi, all’interno di una cornice da sogno, e poi più a nord per ammirare l’incanto dell’aurora boreale. Inoltre, una crociera nell’Europa settentrionale non può prescindere dall’esplorazione di alcune delle città d’arte che, ogni anno, attirano milioni di turisti: Copenhagen, ad esempio, o la splendida Amsterdam.

Se non volete allontanarvi troppo, potreste scegliere una vacanza nel Mediterraneo. Culla del mondo occidentale, è proprio qui che cultura, tradizione e storia si intrecciano con le bellezze naturali di un luogo ricco di fascino. Navigando tra le sue acque cristalline, avrete la possibilità di visitare porti storici quali Venezia e Genova, per poi dirigervi verso le fantastiche spiagge della Grecia. E il viaggio prosegue lungo le coste francesi e spagnole, dove ammirare splendide città come Cannes e Barcellona.

Desiderate da sempre una vacanza esotica? Una crociera ai Caraibi è sicuramente un’esperienza indimenticabile, che dovreste regalarvi almeno una volta nella vita. Esplorerete alcune delle spiagge più belle ed esclusive al mondo, e potrete dedicarvi ad un po’ di shopping tra i negozi di Miami. E tra pochissimi giorni verrà inaugurata la riserva marina Ocean Cay, un angolo di paradiso dove rilassarsi e farsi coccolare.