MOON: il resort lunare che sta per sbarcare sulla Terra

Esplorare la Luna senza lasciare mai davvero la Terra: è questa la promessa ambiziosa di MOON, il gigantesco e maestoso resort a forma di Luna che ci permetterà di vivere un’esperienza incredibile sul luminoso satellite, prima di quanto avessimo immaginato.

E guai a considerare MOON una semplice e bellissima struttura ricettiva, perché questo resort è molto di più. A partire dalla forma architettonica che è una vera e propria riproduzione della Luna sulla Terra, per continuare con l’offerta variegata e straordinaria pensata per tutti gli ospiti.

Il progetto della Moon World Resorts Inc., azienda con sede a Toronto, Ontario e Vancouver, British Columbia, Canada, è ambizioso: il turismo spaziale è al centro di questo, insieme all’intrattenimento, all’istruzione e alla tecnologia. Ci sarà anche una particolare attenzione per l’ambiente, peculiarità, queste, che renderanno MOON un resort unico al mondo.

Con un’altezza di quasi 300 metri, la struttura si prepara a cambiare per sempre gli skyline delle città che lo ospiteranno. E parliamo al plurale perché il progetto sarà realizzato in quattro continenti. Curiosi di sapere dove? Da MOON World Resorts Inc ci fanno sapere che per gli Stati Uniti d’America è stata scelta Mena, per gli Emirati Arabi la scelta ricadrà sull’Arabia Saudita o il Qatar, mentre in Asia il resort sarà costruito in Giappone, in Cina o a Singapore. E in Europa, udite udite, potrà essere proprio il nostro Paese a ospitare la Luna gigantesca, oppure la Spagna.

“In un mondo di mediocrità, MOON stabilirà uno standard completamente nuovo in termini di qualità costruttiva, gestione ambientale ed eccellenza operativa” – ci spiegano Sandra G. Matthews e Michael R. Henderson co-fondatori di Moon World Resorts Inc. – “MOON fungerà da ponte definitivo, consentendo a tutti di unirsi all’entusiasmo del turismo spaziale. Mentre Musk, Bezos e Branson cercano brillantemente la prossima frontiera, MOON offrirà un’esperienza dinamica e autentica sul pianeta terra; a disposizione di tutti e non solo di pochi”.

Abbandonati per il momento i costosissimi e proibitivi viaggi sulla Luna, da qui a breve avremmo la possibilità di vivere un’esperienza spaziale incredibile, forse proprio nel nostro Paese. La promessa del resort è quella di camminare sulla superficie lunare, in un ambiente di oltre 500000 metri quadrati, senza realmente lasciare la Terra.