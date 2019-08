Le montagne italiane che piacciono alle celebrity

editato in: da

Dalle celebrity locali a quelle d’oltreoceano, non c’è anno in cui l’Italia non sia affollata di vip.

Tuttavia, se in genere attori, cantanti & co. siamo abituati a vederli a Capri – dove scendono da yacht da sogno -, sul lago di Como o in Salento, saremo un po’ più sorpresi di sapere che anche le nostre montagne sono amatissime.

Ultima in ordine di tempo, Michelle Hunziker. Che – innamoratissima delle Dolomiti – sul suo profilo Instagram scrive: “La montagna con le sue ripidità e le sue difficoltà educa… (le bimbe) imparano che per ottenere qualcosa bisogna scarpinare e fare fatica… Poi arrivati in vetta, arriva sempre il premio! Per loro il parco giochi, le caprette e i coniglietti da accarezzare e per noi adulti… Un bel rifugio, dell’ottima polenta con uova e formaggio, un bicchiere di ottimo vino”.

È invece il famosissimo lago di Braies – un gioiello naturale a poco meno di cento chilometri da Bolzano, reso celebre dalla fiction “A un passo dal cielo” con Terence Hill – ad aver conquistato Emilia Clarke, la Daenerys di “Game of Thrones”, e il nostro Daniele Liotti.

Sempre in Trentino Alto-Adige, ma in Alta Badia, sono di recente stati avvistati Maurizio Crozza con la moglie ed Ernst Knam, il famosissimo pasticcere giudice di “Bake Off Italia”. Perché è proprio questa la regione di montagna più amata d’Italia, sebbene vi siano alcune celebrity affezionate alla Valle d’Aosta (vedi alla voce Alena Seredova).

In Trentino Alto-Adige si sono visti Laura Torrisi in Val di Sole, al Passo del Tonale, Carlo Conti in Val di Fassa, Caterina Balivo a San Vigilio di Marebbe (importante stazione sciistica nella Valle di Mareo, laterale della Val Badia), Valentino Rossi in quella Madonna di Campiglio che delle Dolomiti del Brenta è un incredibile gioiello.

Del resto, è difficile resistere al fascino della montagna. Anche per chi è abituato a resort di lusso in riva al mare. Alessia Marcuzzi, Martina Colombari, Luca Argentero, Elisa Isoardi – solo per citarne alcuni – amano fare lunghe passeggiate nei boschi e tra le vette. Che se poi sono quelle italiane, ci sembrano ancora più belle.