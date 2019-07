I vip pazzi per il Salento: le mete più gettonate

editato in: da

Le sue acque cristalline e la calorosa accoglienza del Sud hanno fatto del Salento una delle mete preferite dalle star internazionali che decidono di trascorrere le loro vacanze in Italia.

D’altronde, la penisola salentina offre destinazioni turistiche che rispondono ad ogni tipo di esigenza. Da spiagge attrezzate per le famiglie, a piccole baie quasi sconosciute apprezzate dai più avventurosi, per non parlare dell’entroterra ricco di borghi caratteristici e molto suggestivi: non stupisce che anche i vip scelgano dunque questa zona per qualche giorno di relax.

Nelle scorse ore, la splendida top model Kate Moss è stata avvistata in un ristorante di Marina di Novaglie, località turistica in provincia di Lecce. Qui le coste sono punteggiate da affascinanti rocce a picco sul mare, dove si nascondono alcune delle più belle grotte d’Italia.

Ad esempio Grotta Azzurra, così chiamata per il magnifico colore delle acque che la circondano, oppure Grotta del Diavolo, che deve il suo nome alla stretta apertura che va sempre più assottigliandosi se ci si dirige al suo interno, quasi come a trovarsi davanti alle porte degli inferi.

La Moss, colpita dall’affetto di cui è stata circondata dai residenti della zona, non ha esitato a mettersi in posa con alcuni di loro per scattare qualche foto ricordo. Ma la top model non è l’unica a trovarsi nel Salento, in questo momento.

Proprio in questi giorni, infatti, la bellissima attrice Naomi Watts sta trascorrendo una pausa dal set in una delle tante masserie che caratterizzano l’entroterra salentino. Le sue foto, pubblicate su Instagram, mostrano la bellezza e il fascino di una località in grado di coniugare la tradizione e il lusso, con risultati strepitosi.

L’attrice si trova in Italia già da diverso tempo, perché è impegnata nelle riprese di Bloodmoon, lo spin-off de Il Trono di Spade. E per staccare un po’, ha deciso di passare le sue vacanze proprio in Puglia. La sua meta è Casalabate, piccolo borgo sulle coste adriatiche, dove sorgono splendide calette e piccole baie dalla sabbia finissima.

Il Salento è stato protagonista delle vacanze vip anche nei mesi scorsi. A giugno, gli attori Richard Madden e Brandon Flynn hanno trascorso qualche giorno a Lecce, mentre al lido Pettolecchia di Fasano i turisti hanno potuto ammirare il famoso David Hasselhoff. Qualche settimana prima, infine, Paul Wesley (protagonista di The Vampire Diaries) ha visitato le meraviglie di Polignano a Mare.

Infine, merita menzione il fatto che Carlo Verdone ha scelto proprio il Salento come location per il suo nuovo film Si vive una volta sola.