In vacanza sullo yacht, al largo di Capri: la tendenza vip

Capri, la “regina di roccia” di Pablo Neruda, tra la magia della Grotta Azzurra e le soste in piazzetta, è da sempre meta di appassionati e fulcro di turismo glamour e d’élite.

Tra i vip avvistati nelle ultime ore anche la famiglia Jenner/Kardashian, sorpresa a fare shopping tra le vetrine griffate di Capri durante le loro vacanze tutte italiane, che hanno già mandato in delirio i numerosi fan.

Ormeggiato al largo di Napoli, ecco l’imponente Tranquillity: 91.5 metri per 250 milioni di dollari, lo yacht affittato per una crociera “particolare” tra Positano e Capri, insieme a parenti e fidanzati come Travis Scott, il rapper che lo scorso anno è diventato papà di Stormy, la bimba di un anno avuta da Kylie Jenner, o la modella Sofia Richie, testimonial di Chanel, Tommy Hilfiger e Michael Kors, col compagno Scott Disick.

Proprio a bordo del magnifico yacht, la più giovane della famiglia Kardashian, Kylie, sta festeggiando il suo ventiduesimo compleanno, anche se i media di tutto il mondo sentono già profumo di fiori d’arancio nell’aria.

Must trend di quest’ultimo periodo tra le celebreties è proprio quello di sposarsi su mega yacht nella zona della nostra bellissima costiera e si racconta -tra voci autorevoli- che la giovane Kardashian abbia infilato in valigia un bellissimo abito da sposa. Coincidenze?

Non è di certo la prima a seguire la tendenza: Heidi Klum ha da poco detto sì a Tom Kaulitz dei Tokio Hotel sullo yacht di Aristotele Onassis, il Christina O, dove lo stesso armatore sposò Jackie Kennedy a poche miglia dall’isola di Capri. A luglio invece niente matrimonio, ma tantissimi vip e un successo acclamato per il party organizzato dal magnate Lawrence Stroll: 3 giorni di festeggiamenti per i suoi 60 anni e una crociera a bordo dello yacht di loro proprietà, il Faith, un’imbarcazione da sogno con 27 cabine, una piscina termale, un cinema e una spa.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino, invece, lo yacht hanno preferito comperarselo e per amore della famiglia l’hanno battezzato con il nome del figlio Santiago. Condiviso fin da subito tra stories e post, hanno lasciato i loro follower a bocca aperta e sempre più felici di questo amore ritornato.

Se per caso vi venisse in mente di seguire l’experience extra lusso dei vip, salpando per mete meravigliose, il Christina O, può essere affittato tramite Valef Yachts. Lungo 99 metri, potrete invitare fino a 34 persone nelle sue 17 cabine e dedicarvi a eleganti conversazioni nella sala da pranzo capace di ospitare fino a 40 persone, fare il bagno nella piscina che, in un attimo può diventare anche pista da ballo, e godervi il sole senza essere disturbati. C’è poi una libreria fornitissima, il tavolo da backgammon e persino un pianoforte.

Il costo? 560mila euro a settimana in bassa stagione, 700mila in alta stagione per una vacanza indimenticabile.